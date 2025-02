Ministros terminaron por darnos la razón, dice TEPJF

Celebra que no se detenga elección de juzgadores

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó algunas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dieron continuidad a la elección de juzgadores, este órgano consideró que los ministros terminaron por darle la razón en cuanto a la improcedencia de las suspensiones que jueces giraron para ordenar el freno del proceso; a la vez, se mantuvo en la postura de rechazar cualquier intervención a sus competencias.

Tras la sesión de la SCJN, el TEPJF destacó que la Corte reconoció que el Tribunal es la máxima autoridad en materia electoral y confirmó que los amparos no proceden cuando se trata de esa materia.

Señaló que en ningún momento revocó por su cuenta las suspensiones dictadas por los jueces, sino que únicamente recordó que el artículo 41 constitucional es el que dicta que las acciones judiciales no son aplicables en comicios de este tipo.

De esta forma, sostuvo que esta instancia se mantendrá como la máxima autoridad y reiteró que no se admitirá intervención de ninguna otra autoridad judicial, como previamente lo sostuvo la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, quien advirtió que no permitirán intromisión alguna en las sentencias que ha emitido el órgano a su cargo.

Al participar en el informe de labores de la Sala Especializada, que desaparecerá como producto de la reforma judicial, Soto Fregoso dijo que la SCJN únicamente puede conocer de las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales y subrayó que los juicios de amparo no son procedentes dentro de esta materia.

Así, señaló que esta discusión no se trata de una disputa para ponerse por encima de otras autoridades, pero ello no significa que no defenderán las competencias exclusivas que tienen como Tribunal.

“No existe, como se ha pretendido hacer creer, disputa alguna competencial con ninguna otra autoridad y no buscamos asumirnos como superiores jerárquicos de alguna otra autoridad tampoco.

“Pero no permitiremos ninguna intromisión a nuestras competencias y defenderemos con la Constitución en la mano y con una interpretación gramatical que este Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, que es la máxima instancia en esta materia y que sus resoluciones son definitivas e inatacables”, aseguró la magistrada presidenta.

A esto, también aseguró que el TEPJF no cederá a ninguna presión y continuará emitiendo juicios con apego al derecho y lo que dicta la carta magna.

Con relación a críticas que diversos grupos han vertido en contra de las resoluciones del TEPJF, aseguró que no existe subordinación de su parte hacia alguna autoridad y sostuvo que las decisiones tomadas únicamente responden al mandato de la Constitución.

“Nuestra competencia y facultades no es una cuestión de interpretación discrecional, es un mandato constitucional y convencional. El TEPJF no está subordinado a ninguna otra autoridad jurisdiccional”, dijo.

Consideró que la desaparición de la Sala Especializada es un “doloroso ajuste” al diseño institucional que, probablemente, no lo tiene ningún otro país; en medio de esta situación, aseguró que quienes integran dicha instancia contarán con un espacio en la Sala Superior.