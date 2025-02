En deportaciones, intimidación, malos tratos, humillación...

Los migrantes mexicanos que son deportados desde Estados Unidos reciben diferentes tipos de maltrato y son tratados como criminales, pues les quitan zapatos, los esposan y amenazan como parte de una estrategia de intimidación para que eviten volver, aseguró la directora de la organización civil Agenda Migrante, Eunice Rendón.

Una vez que entran a espacio aéreo mexicano les deben quitar las cadenas, ya que fue un convenio con el Gobierno de México, pero, pese a que las personas les dicen que tengan cuidado, los agentes federales estadounidenses los lastiman “adrede” y los amenazan con regresarlos a los centros de detención.

Me contaron que los de ICE los tratan mal, los humillan. La verdad, la mayoría no quiere quedarse tanto tiempo en México, sino ver la manera de regresar de inmediato, sobre todo los que llevan tiempo Eunice Rendón, Directora de Agenda Migrante



“Yo creo que sí hay un poco de amenazas y maltrato, pues les dicen que los regresan a los centros de detención”, comentó a La Razón.

Pese a ello, los connacionales aseguran que no desean estar mucho tiempo en México, ya que su objetivo es regresar al vecino país del norte “lo más pronto posible”.

“Me contaron que los de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) los tratan mal, los humillan y este tipo de cosas. La mayoría estuvo detenida entre cinco y siete días, posteriormente la regresan.

“La verdad, la mayoría no quiere quedarse tanto tiempo en México, sino ver la manera de regresar de inmediato, sobre todo los que llevan tiempo”, explicó.

El lunes pasado llegó un vuelo charter de repatriación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, con 87 pasajeros, 66 hombres y 21 mujeres, a una zona más alejada el mismo aeropuerto, para que se sintieran mejor y fuera del ojo público.

En el vuelo vienen cinco personas del ICE, entregan la lista a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), se verifica; después suben funcionarios del Gobierno mexicano, quienes les dan la bienvenida; posteriormente los llevan a un lugar con carpas y mesas, los sientan y les dan la opción de irse en autobús a sus regiones o tomar otros vuelos.

Las autoridades les preguntan dónde los agarraron y cómo y de dónde son; después de ello les dan sus cartas de deportación. Les dan una torta, cacahuates y verduras, y se les entregan sus pertenencias, que en general es su celular.

Nosotros planteamos que, por razones humanitarias, si están en la frontera, podemos recibir a personas que no son mexicanas y que podemos, principalmente si ellos lo desean, ayudarles a llegar a sus países Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Eunice Rendón, quien estuvo en la llegada de los mexicanos, explicó que el 80 por ciento son personas que en el intento de cruzar los agarraron, pues no estaba en Estados Unidos, pero otros tenían algún delito o falta, aunque aclaró que había dos casos muy injustos.

Por ejemplo, una persona que tenía 20 años en el país, incluso dio su credencial del trabajo como identificación, pero mencionó que tiene tres hijos y se encontraba en trámites para firmar su ciudadanía, pero tres días antes lo detuvieron y deportaron. Ante ello, comentó que su opción es que su hijo lo pida como ciudadano de Estados Unidos, detalló la activista.

Ante ese panorama Rendón Cárdenas mencionó que, por la premura de detenerlos, violan el debido proceso, ya que, en el caso del migrante, no se dieron cuenta de todo el proceso que ya tenía trabajado y estaba a punto de finalizar.

Otra de las personas, originaria de Ciudad Juárez, contó que arregla computadoras, para lo cual hace sus compras en El Paso y se regresa a México, pero siempre pasaba sin contratiempos y ahora lo detuvieron y regresaron.

Otra señora dijo que en el centro de detención los tratan mal con este tipo de humillaciones, pues los tratan como delincuentes al quitarle zapatos y darles “crocks”.

La activista, quien estuvo acompañada del titular del INM, Francisco Garduño, comentó que en la era de Joe Biden llegaban cinco vuelos a la semana y en la actualidad, “como que no están bien organizadas las autoridades de EU”, ya que son menores.

Además, tras platicar con los agentes de ICE le comentaron que el zar fronterizo, Tom Homan, impone cuotas de detenciones, aunque le confesaron que es difícil llegar a ellas, ya que son miles.

. ı Foto: La Razón de México

Suman más de 10 mil paisanos repatriados

Más de diez mil mexicanos han sido deportados al país desde el retorno de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, como parte de su política antiinmigrante.

En su conferencia desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum detalló que desde el 20 de enero se han deportado a 13 mil 455 personas, de las cuales 10 mil 485 son connacionales y dos mil 970, de otros países.

Como parte de la atención establecida con el programa México te abraza, para dotar de los derechos a los que tienen acceso los paisanos, el IMSS ha generado 391 nuevos números de seguridad social.

En cuanto a la oferta laboral que se abrió para los deportados, y en alianza con la iniciativa privada, especificó que se han contratado cerca de 500 personas.

Mencionó que el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, se ha acercado con distintos países de Centroamérica para acordar vuelos directos con sus ciudadanos deportados y ello explica que no se reciban tantos extranjeros en México.

No obstante, la mandataria recordó que el país recibe a personas de otras nacionalidades por razones humanitarias “y que podemos, si ellos lo desean, ayudarles a llegar a sus países”.

Más tarde, durante el inicio de su gira por Veracruz, reiteró su mensaje de defensa a los connacionales y de la soberanía nacional, en el marco de los anuncios arancelarios que ha lanzado el gobierno de Donald Trump.

“México no está en venta, la patria no se vende, la soberanía no se negocia; aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria. Hoy que es 14 de febrero, “que es día del amor y la amistad decimos: amor al pueblo; amor a la naturaleza; amor a la familia; amor entre los mexicanos y amor a la patria”, dijo.

En San Valentín, EU manda mensaje

El gobierno de Donald Trump aprovechó el Día de San Valentín, o del Amor y la Amistad, para enviar un contundente mensaje a los migrantes ilegales que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos.

En forma de poema, la Casa Blanca advirtió en post su cuenta de Instagram que, en caso de seguir llegando a su territorio de manera irregular, serán deportados.

“Las rosas son rojas, las moradas son azules. Ven aquí ilegalmente y te deportaremos”, escribió.

La imagen, que tiene un fondo rosa con pequeños corazones del mismo color en tono más oscuro, incluye la cara de Trump y la de su ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, y remata: “Feliz Día de San Valentín”.

Mientras que la Embajada de ese país en México compartió en su cuenta de X la misma imagen, con la siguiente leyenda: “El amor no conoce fronteras... pero Estados Unidos sí. #NiLoIntentes”.