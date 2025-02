‘No hay nada ilegal’, afirma Sheinbaum por sobrevuelos de drones de EU en México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los vuelos de drones de los Estados Unidos que han sido avistados cerca del territorio mexicano en los recientes días no son ilegales y que forman parte de una estrategia de colaboración y cooperación entre ambas naciones, la cual se remonta a muchos años atrás.

“No hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, que no es de ahora”.

“Estos vuelos son parte de la coordinación. Colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México y muchas veces es a petición, o más bien todas las veces, es bajo petición del Gobierno de México, de colaboración de información para poder atender condiciones de seguridad en el marco de colaboración que está establecida principalmente entre las fuerzas armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los estados Unidos”, destacó.

La Presidenta de México acusó al diario estadounidense The New York Times de intentar vulnerar a México por medio de la nota que publicó y que fue de donde partió el reporte sobre los sobrevuelos de los drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para vigilar al país.

Claudia Sheinbaum negó que estos acuerdos entre ambas administraciones representen una debilidad de su parte o una negociación de la soberanía nacional.

¿Por qué sale la nota en el New York Times?, ¿quién le da esa nota al New York Times?, ¿qué quieren promover con la nota y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición? Como diciendo ‘es que la Presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente a espionaje del Gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía’, cuando en realidad es un protocolo de coordinación… Quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. Jamás”, sentenció.

Claudia Sheinbaum también rechazó las acusaciones sobre que su gobierno defiende a grupos del crimen organizado, como articulistas mexicanos lo han planteado, así como los cuestionamientos por la autorización para que militares estadounidenses ingresen al país para capacitar a elementos de la Marina.

“Nosotros no mentimos. Y la soberanía no es negociable. Ese es un principio básico. La soberanía y la independencia de México costaron muchas vidas al pueblo de México. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la vamos a cumplir porque es nuestra convicción y para eso nos eligió el pueblo de México de defender nuestra soberanía. Entonces, no hay absolutamente nada que ocultar, dijo.

