Trabajadores del IFDP se manifestaron en el CJF de la CDMX por reducción de prestaciones

Trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) se manifestaron afuera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por la reducción de prestaciones y la falta de pagos.

Los manifestantes cerraron parcialmente la avenida Insurgentes Sur y exigen que se les pague el 10 por ciento de su salario que corresponde al Seguro de Retiro Individualizado, ya que reiteraron que ilegalmente se les disminuyó del 10 al dos por ciento, afectando los ingresos de 882 defensores de oficio y 319 asesores jurídicos.

Trabajadores interpondrán un amparo

Ante esta situación dijeron que actuarán de manera legal interponiendo un amparo y un conflicto de trabajo entre la Comisión de Conflictos Laborales del CJF.

En la movilización participaron decenas de trabajadores del IFDP, dependiente del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes se dieron cita desde las 10:00 horas de este miércoles a pesar de la lluvia.

El @CJF_Mx dejó sin ahorro para el retiro a 1,300 trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública.



Los manifestantes gritaron consignas, entre ellas “Consejo detente, no atentes contra tu gente”, “Consejo, consejo, no seas disparejo”, “Consejo, respeta mis derechos”, “FORI, SEGSEI y bonos son parte de mi patrimonio”.

Al respecto, Federico Steck de La Vega, coordinador técnico del IFDP, señaló que la protesta es en respuesta a la violación por parte del CJF de los derechos laborales de los empleados, con lo cual afecta sus ingresos, lo cual no permitirán.

“Sabemos que, derivado de la reforma judicial y de la reducción presupuestaria, el Poder Judicial sufre por recursos, pero no ha sido parejo en la reducción al Seguro de Retiro Individualizado, porque a unos trabajadores sí les está aportando la cantidad completa y a otros no. Entonces esta discriminación, este distingo, es lo que no se vale, porque no fue parejo a los servidores públicos de tribunales, de juzgados; sí les está aportando parejo y a nosotros no. Nos aportaban el 10 por ciento para una caja de ahorro, un fondo de ahorro y ahora dicen que nada más nos van a aportar el 2 por ciento”.

“Llevamos dos aportaciones incompletas que nos han reducido prestaciones y además nos amenazaron con quitarnos un bono que nos daban en noviembre denominado asignaciones adicionales, todo esto por la falta presupuestaria, pero pues ellos siguen con sus prestaciones completas, lo cual se me hace disparejo”.

Exigió que se cumpla el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, pues se acordó no tocar las prestaciones de los trabajadores: “si van a reducir este seguro que lo hagan a todos los trabajadores del PJF, no nada más a unos, que sean parejos”.

Tras esta protesta, el consejero Bernardo Bátiz Vázquez recibió a una comisión de siete personas voceras de los trabajadores del IFDP.

