Debe reservarse el derecho de admisión: Jara

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, señaló que, aunque respeta la política de alianzas, Morena debe reservarse el derecho de admisión, lo anterior en alusión a la afiliación de Alejandro Murat y Miguel Ángel Yunes Márquez a las filas del partido.

“Yo hice público una posición política que mantengo, expresando mi solidaridad con la gobernadora de Veracruz, Rocío

Nahle, la posición que tuvo fue muy digna, en virtud que nuestro movimiento tiene principios, tiene valores y decir que nosotros lo hemos expresado en diversas ocasiones, que debe haber derecho de admisión de aquellos que llegan o quieren participar en el movimiento. Entiendo y respeto la política de alianzas electorales definida por el CEN del partido, pero no es lo mismo el derecho de admisión”, dijo.

En entrevista en Radio Fórmula con Azucena Uresti, el mandatario estatal sostuvo que en el caso de Alejandro Murat, este apellido en Oaxaca es sinónimo de corrupción y forma parte de una élite que saqueó a la entidad al dejarla endeudada y con un sistema de salud en ruinas.

Afirmó que el haber participado como un candidato externo no le da el derecho a que tenga la afiliación de forma inmediata.

Sobre Miguel Ángel Yunes reiteró que su aportación al haber votado en favor de la reforma al Poder Judicial tampoco le da derecho a una afiliación al partido.

A pregunta expresa sobre si no es una forma de “pagar el favor”, Salomón Jara dijo que se reservaba su opinión y reiteró su solidaridad con la gobernadora de Veracruz y los morenistas de esa entidad pues reconoció que sí hay un descontento y una inconformidad.

Rechazó estar en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum o del CEN del partido y reiteró que la afiliación de estos personajes conlleva un proceso y un procedimiento por lo que anunció que van a presentar un recurso a la Comisión Nacional de Honor y Justicia y aseguró que les dará la razón porque, dijo, “vamos a demostrar que no cumplen con los requisitos que nuestro movimiento tiene como no robar, no mentir y no traicionar”.