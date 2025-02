INE aprueba boletas para elección del Poder Judicial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las listas de los candidatos para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

En sesión extraordinaria, los consejeros determinaron dar vista a los Talleres Gráficos de México (TGM) para que inicie el proceso de impresión de las boletas este viernes con miras a la elección del próximo 1 de junio.

Aprueban lista de candidatos a ministras

Además se aprobó las lista de las candidatas a ministras de la SCJN, entre las que destacan Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf, quienes tienen pase directo a la elección por estar en funciones.

El INE aprobó las listas de candidatos para la elección de ministros de la SCJN, magistrados del TEPJF y del TDJ. Fotografía Cortesía @Cuartoscuro

Por lo anterior, las consejeras electorales Carla Humprey y Dania Ravel señalaron que no se habrá de cumplir la paridad de genero, ya que con las actualizaciones de las listas se tiene que serán nueve hombres y seis mujeres las que participen por un lugar en la Corte, por lo que se viola el principio que establece la Constitución.

“No deja de ser preocupante y no deja de ser un retroceso que en elecciones de partidos políticos resulta que hemos logrado tener siempre postulaciones ya paritarias, cuidamos mucho eso, lo garantizamos y en este caso no lo estamos logrando. Vamos a tener un número menor de mujeres compitiendo por un lugar en la Sala Superior y creo que eso no deja de llamar la atención y no deja de ser un tema en donde tenemos que hacer mayores esfuerzos para no tener retrocesos”, dijo Ravel en la sesión.

Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que las listas de candidatos serán publicadas en las diferentes plataformas electrónicas del órgano electoral, así como en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

