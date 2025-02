Responde Sheinbaum con reformas constitucionales contra intervención a declaratoria de EU sobre cárteles

En respuesta al decreto por medio del cual Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo envió una iniciativa de reformas constitucionales a dos artículos para rechazar cualquier forma de intervención al territorio nacional y para sancionar con pena más severa al tráfico de armas, pero también a quien incurra en actos invasivos a la nación, sea mexicano o extranjero.

“Nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, enfatizó durante la conferencia de este jueves.

Ayer, la administración del Presidente estadounidense, Donald Trump, concretó la denominación del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas.

La decisión fue criticada por Claudia Sheinbaum, al señalar que se trató de una acción no consultada con México, tomada exclusivamente por ese país, frente a lo cual se decidió reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución mexicana.

En cuanto al Artículo 40, se trata de la adición de dos párrafos en los que se especifica que no se aceptan intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto que implique la violación del territorio mexicano por cualquier vía. También indica que no se permitirán investigaciones sin acuerdos de colaboración.

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”, señala la adición.

En el caso del Artículo 19, indica que a cualquier nacional o extranjero involucrado en la producción o traslado vinculados al tráfico de armas o se relacione con actividades constitutivas de trasgresión a la soberanía nacional, se le impondrá la pena más severa posible así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

“A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado e internacional al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, señala la reforma.

Como la mandataria lo advirtió desde la semana pasada, México ampliará la demanda promovida el sexenio anterior en contra de las armerías estadounidenses, a las cuales señaló de ser posibles cómplices por ser por medio de las cuales se dota de armamento con el que operan las organizaciones criminales en México.

“Después de la resolución del 8 de enero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, reconociendo que el 74% de las armas incautadas en México provienen de los Estados Unidos. Dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quien le vende las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos. Entonces va a haber además una ampliación de esta demanda por cumplicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país”, dijo.

FGR