Monreal califica como ‘valiente’ la iniciativa de Sheinbaum para reforzar la soberanía nacional

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal afirmó que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución con el objetivo reforzar la soberanía nacional, es valiente e inédita ya que ningún gobierno anterior lo hizo.

Lo anterior ante las críticas por parte de la oposición que han señalado como insuficiente esta iniciativa; en conferencia de prensa desde el recinto legislativo, Monreal Ávila sostuvo que en su momento se podrán sugerir modificaciones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para enriquecer y mejorar la propuesta.

Hoy toca dar clase en la @UNAM_MX; siempre un honor estar aquí. Ayer, la Presidenta @Claudiashein presentó una iniciativa para reformar los Arts. 19 y 40 constitucionales, para fortalecer nuestra soberanía y combatir eficazmente el tráfico ilegal de armas en México. ¡Buenos días! pic.twitter.com/vjLFAyyYSc — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 21, 2025

Calificó como algo “histórico” la iniciativa de Sheinbaum

“Pero a mí me parece la iniciativa valiente, firme, en la que ningún presidente anterior se atrevió (…) Me parece que lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho es algo histórico y que deberíamos, en lugar de regatear, de criticar o de juzgar, deberíamos apoyarla, es única. Se atrevió a lo que muchos no se atrevieron y me parece que este gesto de firmeza y de valentía, sin que esté ausente la prudencia y la diplomacia, es muy importante sacarlo adelante en la Constitución “, aseguró.

En nombre de las y los integrantes de MORENA, PVEM y PT en la @Mx_Diputados, sus Coordinadores, junto con el Presidente de la Mesa Directiva, respaldamos la defensa de la soberanía y la independencia de México que realiza la Presidenta @Claudiashein. No a la amenaza ni al uso de… pic.twitter.com/WSSuX4POVR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 21, 2025

El legislador se dijo convencido de que nadie podrá oponerse a que México se defienda de cualquier intento de intromisión.

Por su parte, los coordinadores de las bancadas de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, así como el presidente de la Mesa Directiva de la cámara baja, Sergio Gutierrez Luna, difundieron un desplegado donde expresaron el respaldo total por parte de todos los integrantes de dichas fracciones, a la iniciativa presidencial y a la presidenta Sheinbaum.

“La presidenta cuenta con la legitimidad y el respaldo absoluto del pueblo mexicano para realizar las acciones necesarias para que ninguna presión extranjera logre su objetivo de someter o socavar la Soberanía de México.

Consideramos acertada y valiente la iniciativa para reformar nuestra Constitución para imponer las penas máximas que nuestro sistema penal tiene a quienes permitan el ingreso ilegal de armas, promuevan el terrorismo o busquen dañar la integridad, independencia y soberanía nacional, sean nacionales o extranjeros”, afirma el documento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT