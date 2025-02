Sheinbaum agradece el respaldo de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por los elogios y el reconocimiento que expresó sobre la campaña en México contra las drogas.

Durante un evento el miércoles, el republicano se refirió a la mandataria mexicana como una “mujer maravillosa” y una de las pocas personas de las que ha aprendido algo, en referencia a la estrategia para fomentar el rechazo al consumo de estupefacientes y sus consecuencias en la salud que ha implementado.

El Dato: El presidente de EU dijo que, tras una llamada con Sheinbaum, destinará miles de dólares en una campaña pedagógica para mostrar lo dañinas que son las drogas.

En respuesta, Sheinbaum Pardo agradeció el comentario y subrayó que la crisis de adicción al fentanilo en EU es una responsabilidad compartida, pues si hay tráfico de un lado de la frontera, es porque del otro hay consumo.

TE RECOMENDAMOS: Detienen en Sinaloa a El 200 Cae jefe de seguridad de Archivaldo Guzmán

“Primero, agradecer, evidentemente, la mención. Pienso que es algo muy importante. Nosotros siempre hemos hablado de que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tiene que ver con el consumo en Estados Unidos, que no es solo un tema de México. No habría distribución de drogas hacia Estados Unidos si no hubiera consumo en EU”, dijo.

Reiteró que esta problemática no debe atenderse únicamente con estrategias policiales, como la desarticulación de grupos criminales, el intercambio de información o el fortalecimiento de la justicia y las leyes, sino también mediante la atención a las causas que la detonan.

“El que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña para evitar el uso de fentanilo, y que eso es importante para Estados Unidos, es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá”, señaló.

“Y eso me parece algo muy relevante, no solo por el reconocimiento de la campaña y el hecho de que ellos la van a replicar allá, sino porque implica que deben actuar para evitar el consumo de drogas ilegales. Y eso es algo muy, muy importante”, agregó.

La Presidenta también recalcó que lo mencionado por el republicano confirma lo que ella había señalado anteriormente: que Donald Trump reconoció la estrategia mexicana durante la llamada que sostuvieron, a pesar de que algunos personajes de la oposición pusieron en duda su versión: “Además, para quienes no creían lo que habíamos hablado por teléfono, ahí está la prueba. ¿Se acuerdan que yo les conté? Lo mencioné aquí en ‘La mañanera’, de hecho, lo he contado en asambleas públicas”, mencionó.

“Cuando hablamos por teléfono por segunda ocasión, él me preguntó si en México teníamos un problema de consumo de fentanilo”, contó.

Y yo le dije: ‘En realidad, no es tan grave. Por supuesto que hay que atenderlo, pero no es tan grave’. Y, en efecto, como él mismo dijo ayer, me preguntó: ‘¿Por qué?’ Y le respondí: ‘Bueno, es que en México las familias tenemos valores, nos protegemos y nos ayudamos’”, relató en conferencia de prensa.

La mandataria adelantó que dará a conocer más detalles sobre la colaboración bilateral después de la reunión que este jueves sostuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con la administración estadounidense.