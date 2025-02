PAN pidió reconocimiento para Juan Pablo Penilla, asesor de ‘El Mayo’ Zambada: Morena

Fue a petición del Partido Acción Nacional (PAN) que la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento por su trayectoria profesional al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, representante del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

Este domingo 23 de febrero, por la mañana, diputados panistas lanzaron acusaciones contra Morena acerca de nexos con el abogado del capo y recordaron que en 2023 el Congreso le entregó un galardón por su trayectoria como jurista.

En respuesta, el Presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, compartió en redes sociales los documentos para argumentar que fue la bancada albiazul quien promovió el reconocimiento .

En los oficios se documenta que la solicitud fue presentada por la entonces diputada panista María Teresa Castell.

“Como presidente de la Cámara de Diputados hago públicos los documentos donde en la Legislatura pasada, a petición de la entonces diputada María Teresa Castell, se lo otorgó un reconocimiento a Juan Pablo Penilla Rodríguez, como embajador internacional por la paz, durante un evento realizado en el Salón de Legisladores”, comentó el diputado morenista.

🚨𝐀𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍

Como Presidente de la @Mx_Diputados hago públicos los documentos donde en la Legislatura pasada, 𝐚 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐩𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐀𝐍, 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥, 𝐬𝐞 𝐥𝐞 𝐨𝐭𝐨𝐫𝐠𝐨́ 𝐮𝐧… — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) February 23, 2025

Ayer, 22 de febrero, Morena rechazó la participación de Juan Pablo Penilla Rodríguez en la campaña del partido en el proceso electoral de 2024.

A través de una tarjeta informativa emitida este día por Morena, el partido se deslinda de esta relación y afirma que “tras una revisión exhaustiva” no existe ningún registro de que Juan Pablo Penilla Rodríguez haya formado parte de la asesoría legal de la campaña de ese partido en 2024.

En tanto la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján afirmó, a través de sus redes sociales, que su partido está comprometido con la verdad y la defensa de los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

⭕️ Desde el CEN de @PartidoMorenaMx informamos lo siguiente.



Nuestro compromiso es con la verdad y la defensa de los principios que nos enseñó el Presidente @lopezobrador_ y que dieron origen a nuestro Partido-Movimiento: “no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de… pic.twitter.com/JrFtgTErJK — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 23, 2025

cehr