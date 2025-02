¿Alguien irá a rebelarse?

Y fue el senador Gerardo Fernández Noroña quien anticipó que “mañana van a ver por qué cada voto cuenta”, un señalamiento que fue considerado por algunos como el anticipo de que dentro de la propia 4T podrían surgir resistencias a la reforma contra el nepotismo y la no reelección. Y no sólo en Morena, sino también en el PT y el Verde desde la Cámara alta. La advertencia es importante, nos comentan, porque, entre otros, el senador Manuel Huerta ya alertó que en al menos 100 municipios de Veracruz han intentado imponer a familiares como candidatos. “No es amor a la familia, es corrupción”, dijo. En Palacio claramente se considera que la reforma debe avanzar sin titubeos, pero hay quien piensa que el bloque oficialista no estaría exento de fracturas. Por lo pronto, la sesión del Senado de hoy podría ser espacio para medir lealtades y detectar posibles traiciones. Al final, los votos hablarán y dejarán claro quién está realmente con la reforma y quién estaría jugando a dos bandas. ¿Será que realmente se verá el peso de cada voto dentro de la 4T? Veremos.

