Avanza aborto libre

Hay muchos que consideran relevante el hecho de que el Congreso de Campeche haya despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Además de cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión abona al fortalecimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Llama la atención que la iniciativa no fue presentada por algún diputado, sino por la ombudsperson estatal, Ligia Rodríguez, lo que habla de la posición timorata de los legisladores locales, incluidos los de Morena, quienes no se atrevieron a proponer la despenalización, por miedo a perder apoyos en los sectores conservadores de la entidad. La aprobación de la iniciativa se realizó en privado y de madrugada, para evitar bloqueos de parte de los grupos Provida, los cuales no tardaron en reprochar e incluso descalificar al Congreso, ayer, por la decisión tomada. Suman 22 entidades con libre aborto. Habrá que ver qué pasa con las otras 10. Pendientes.