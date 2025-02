Otro al que salpican

Por cierto que el tema de Juan Pablo Penilla sigue salpicando a legisladores de Morena. Ahora fue a Sergio Mayer, a quien relacionan con Sergio Ramírez Muñoz, socio de Penilla Rodríguez y que, de acuerdo con documentos presentados por el PAN en San Lázaro, se benefició de contratos bien remunerados al ser parte del equipo de asesores del diputado en 2021. Ante esto, el exintegrante de Garibaldi dijo tajantemente que no hay nada que ocultar, pues los contratos son abiertos a que los vea cualquier persona y reconoció que Ramírez Muñoz estuvo los últimos tres meses de su gestión como su asesor en temas de cultura de paz. “No hay nada turbio, yo estoy reconociendo que sí fue asesor mío en el 2021. De conocer lo otro, yo no sé lo que esté haciendo ahorita”, dijo, pero señaló que el abogado Juan Manuel Delgado González aclaró que “los abogados de El Mayo Zambada son él y el licenciado Penilla y que Sergio Ramírez no tiene nada que ver en este tema”. Ahí ese flanco de la polémica.