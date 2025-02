Sheffield, votos y licencias

En oficinas partidistas, legislativas y de gobierno de plano no entienden qué está pasando con el senador Ricardo Sheffield. Y es que resulta que otra vez pidió licencia al cargo y mandó a su suplente a participar en una sesión en la que se discutió y aprobó una reforma de la mayor importancia para la Presidenta Claudia Sheinbaum: la que prohíbe el nepotismo y la reelección consecutiva. Nos cuentan que no es la primera vez que el guanajuatense se ausenta en votaciones relevantes para la 4T. Antes ocurrió lo mismo con la iniciativa para desaparecer los órganos autónomos. Y recién dejó a varios con la ceja levantada al abstenerse en la votación de la reforma al Infonavit. El legislador, nos cuentan, ante lo publicado aquí, defendió ayer en un video su intención de seguir montado en temas de consumo, a pesar de que ya no ocupa más la titularidad de Profeco, pues afirma que le sobra tiempo para “representar”. Uf.

