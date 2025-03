Legisladoras señalan retos aún de equidad

En el marco del 8M, el Congreso de la Unión conmemoró el Día Internacional de la Mujer con sesiones solemnes en ambas Cámaras, donde participaron legisladoras de todos los partidos que coincidieron en señalar que, aunque hay avances, todavía quedan retos y obstáculos para lograr la igualdad de género, garantizar derechos, tener acceso a la justicia, reducir brechas, erradicar desigualdades y discriminación, y combatir la violencia de género.

Al respecto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, dijo que esta conmemoración es para hacerlas visibles y reconocer su relevancia en la historia.

El Dato: La senadora del guinda Beatriz Mojica Morga aseguró que el 8M es una fecha de lucha, reflexión y reivindicación de los derechos de las mujeres en el mundo.

Indicó que la violencia afecta a mujeres de todos los estratos sociales; sin embargo, las más perjudicadas son las de escasos recursos y que pertenecen a grupos históricamente vulnerados. Al respecto, refirió que se han logrado importantes avances, aunque reconoció que algunos tienen que pasar de la letra de la ley a la realidad.

Legisladoras de Morena, PAN, Partido Verde, PT, PRI y MC recordaron que esta fecha no representa una celebración, sino un recordatorio de la resiliencia, fuerza y valentía de millones de mujeres en México y en el mundo, “quienes, desde el ámbito social y laboral, demuestran su capacidad para innovar, liderar y transformar sus comunidades”.

Además, destacaron que nuestro país ya no se puede entender sin las mujeres en la política, la economía y en la toma de decisiones, por lo que se debe seguir en la construcción de una agenda con perspectiva de género, interseccional y transversal, por lo que, desde el Congreso, se impulsan iniciativas para su desarrollo.

Detallaron que, de acuerdo con el Inegi, en 2023, 70 por ciento de mujeres mayores de 15 años fueron víctimas de violencia y, en promedio, al día más de 10 mujeres pierden la vida por esta causa, por lo que se deben endurecer penas y garantizar recursos para combatir la impunidad. Hicieron un llamado a ir más allá de los colores partidistas y trabajar en unidad por las mujeres en el país.

En tanto, en el Senado destacó el testimonio de la senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, quien señaló que las mujeres que hoy son legisladoras han dado la batalla desde diferentes trincheras, pero que ello, dijo, ha valido la pena.

“Hoy casi la mitad de los estados de la República están dirigidos por mujeres gobernadoras. Tenemos a la primera Presidenta de la República y yo estoy convencida de que, aunque aún falta mucho por hacer, sin duda debemos sentirnos parte de este avance que hoy tenemos en nuestro país”, subrayó.

Llamó la atención la intervención del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien rompió en llanto al recordar a su abuela, María de la Luz Velázquez Villalobos, quien, a pesar de las adversidades que enfrentó como mujer, indígena, huérfana y de escasos recursos, logró concluir su educación primaria.

Refirió que las expectativas sociales la llevaron a casarse, cumpliendo con el destino impuesto a muchas mujeres de su tiempo.

También hubo señalamientos contra el partido en el poder y sus funcionarios; fue la priista Claudia Anaya quien recordó el caso de Nidia Fabiola “N”, quien denunció un presunto intento de violación por parte del exgobernador morelense y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

“Soy Nidia Fabiola Blanco, mi hermano Cuauhtémoc intentó violarme y lo denuncié, pero su partido político, Morena, lo protege. No le quitan el fuero. No, no llegamos todas”, acusó la legisladora.

Tras esta declaración, en el pleno se desató un debate en el que Martha Lucía Mícher, de Morena, dijo que esos reclamos deben ser dirigidos al machismo y patriarcado, y a las estructuras de poder, pues “hay una creciente deuda con las mujeres mexicanas”.