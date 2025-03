Sheinbaum estima que no habrá más aranceles para México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió la posibilidad de que no se impongan aranceles contra México, incluso a pesar de que Estados Unidos advirtió que retomará el plan el 2 de abril, debido a que nuestro país no ha aplicado tarifas contra mercancías estadounidenses.

Esta mañana la mandataria mexicana sostuvo una cuarta llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien acordó que todos los artículos que forman parte del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) quedarán exentos de la aplicación arancelaria, es decir, prácticamente todos los que México exporta hacia aquel país, dijo Sheinbaum.

Durante la Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, y al ser consultada sobre cuál es la estrategia para que no se reanuden los aranceles y haya una relación estable entre ambos países, Claudia Sheinbaum explicó que el republicano ha dicho que la aplicación de aranceles es cuestión de reciprocidad, por lo que al no haber impuestos de México hacia allá, entonces no tiene por qué haberlos de vuelta.

“Pues es lo que hoy publica, ¿no? El 2 de abril el Presidente Trump lo que ha dicho para su país es que ellos no tienen aranceles para países que envían, de los que importan productos, y en cambio hay países que tienen aranceles muy altos para los productos que importan de Estados Unidos. Lo que él ha dicho es que ese no es un trato justo. Estoy repitiendo sus palabras. En el caso de México, prácticamente todo es sin aranceles, ni nosotros les cobramos aranceles, ni ellos nos cobran aranceles a nosotros. Entonces, cuando lo manda el 2 de abril, pues esencialmente está poniendo a México en ese marco de aranceles recíprocos”, declaró Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR