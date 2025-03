Trump exenta otro mes aranceles; CSP prevé que los del 2 de abril no apliquen

Los productos mexicanos incluidos en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedarán exentos de la aplicación de aranceles, al menos hasta el 2 de abril, acordaron ayer el presidente de EU, Donald Trump, y la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó el trato respetuoso que se le dio al país por haber dado “resultados sin precedentes” y dijo esperar que no haya más advertencias tarifarias.

El 3 de marzo se venció el primer plazo de un mes que el republicano concedió a México para no aplicar el impuesto advertido, como parte de un acuerdo de colaboración mutua para atender la migración, seguridad y tráfico de drogas que afectan a ambos lados de la frontera, respecto a lo cual él se manifestó insatisfecho. Un día después, decretó la aplicación del tributo tanto para nuestro país como para Canadá y China.

El Dato: El intercambio entre México y EUalcanzó en 2023 los 840 mil millones de dólares, de los cuales 506 mil millones corresponden a exportaciones mexicanas.

A dos días de esta orden, Sheinbaum Pardo sostuvo ayer una llamada telefónica con Trump —la cuarta entre ambos—, que duró aproximadamente 40 minutos, para buscar una salida al diferendo, y tras la cual se acordó el aplazamiento de la aplicación de los aranceles.

El primero en dar a conocer el resultado de la conversación fue Trump, quien en su red social TruthSocial anunció una exención de aranceles para las mercancías mexicanas contempladas en el T-MEC, y aseguró haber tomado esta decisión por respeto a la mandataria mexicana.

“Acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo T-MEC. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril. Lo hice como una forma de adaptación y por respeto a la Presidenta Sheinbaum”, subrayó.

Comentó que la relación entre ambos países es positiva y trabajarán para detener la crisis de fentanilo y el ingreso de migrantes a aquel país, por lo que agradeció a Sheinbaum “por su arduo trabajo y cooperación”.

Más tarde, firmó una orden ejecutiva para ratificar el aplazamiento arancelario —que también fue para Canadá—, y lo refirió como una ayuda a México con “su problema”. Además, volvió a referirse a la titular del Ejecutivo federal mexicano como una “mujer maravillosa”.

“Hablé con la Presidenta de México, una mujer maravillosa, hoy. Les ayudamos con el problema que tenían, relacionado con los aranceles a corto plazo. Tuvimos una conversación muy buena”, dijo Trump, durante la firma de la orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Agregó que durante la llamada también se habló sobre el problema de las drogas, y afirmó que “estábamos trabajando mucho más duro... en la entrada de personas y de drogas, y hemos logrado un progreso tremendo en ambos aspectos”.

A la par, la Casa Blanca emitió un comunicado para argumentar que la pausa, sobre todo en cuanto a la industria automotriz, es para “minimizar la interrupción en la industria automotriz estadounidense y en sus trabajadores”, para que así no enfrenten de manera desproporcionada la falta de respuesta de sus socios norteamericanos. Además, el envío de 29 capos mexicanos fue definido como un logro de Trump.

En principio, la mandataria agradeció a Trump por la conversación y aseguró que ambos coincidieron en que el trabajo de México durante este mes dio resultados sin precedentes, por lo cual continuará la cooperación bilateral en lo que se refiere al combate al fentanilo y al tráfico de armamento.

80 por ciento de las exportaciones mexicanas son a EU

“Muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes, en el marco de respeto a nuestras soberanías”, expresó, a través de sus redes sociales.

Ya en conferencia de prensa, al ser consultada sobre cuál es la estrategia para que no se reanuden los aranceles y haya una relación estable, explicó que el republicano ha dicho que la aplicación de aranceles a partir del 2 de abril es cuestión de reciprocidad, por lo que, al no haber impuestos de México hacia allá, entonces no tiene por qué haberlos de vuelta.

“Es lo que hoy publican. El presidente Trump lo que ha dicho para su país es que ellos no tienen aranceles para países que envían; o sea, de los que importan productos; y en cambio, hay países que tienen aranceles muy altos para los productos que importan de Estados Unidos.

“Lo que él ha dicho es que ‘ese no es un trato justo a Estados Unidos’; estoy repitiendo sus palabras. En el caso de México, prácticamente todo es sin aranceles: ni nosotros les cobramos aranceles ni ellos nos cobran aranceles a nosotros. Entonces, cuando manda al 2 de abril, esencialmente está poniendo a México en ese marco de aranceles recíprocos”, declaró.

Negó haber amenazado al republicano, pero refirió haber advertido que, de insistir con las tarifas, tendría que responder de la misma forma y además le cuestionó cómo es que se podría seguir adelante con el acuerdo de cooperación, cuando México sí cumplió al dar resultados en cuanto a los compromisos que se fijaron en febrero.

“Entonces le dije: ‘Estamos teniendo resultados, presidente Trump. Porque ahora que puso las tarifas, pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando con algo que daña al pueblo de México’. Y no fue ni amenaza, nada, nada, nada; sencillamente: ‘entiéndame a mí que, para mí, lo más importante es mi pueblo. Y que yo necesito, pues, seguir colaborando y cooperando con ustedes, pero necesitamos igualdad de circunstancias’”, dijo.

El Tip: Según la OMC, una de las funciones principales de los aranceles es proteger la industria nacional al encarecer los bienes extranjeros, dando competitividad a lo local.

En más de una ocasión, la mandataria mexicana subrayó el trato respetuoso con el que Trump se dirigió: “Fuimos tratados con mucho respeto. Digo “fuimos”, porque sí, es a la Presidenta de México, pero es al pueblo de México, porque yo represento al pueblo de México”.

La Presidenta también mantuvo en pie la asamblea a la que convocó el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual ya no será para anunciar medidas contra los aranceles estadounidenses, sino que, en un ajuste, se convertirá en lo que la Presidenta definió como un “festival”, con grupos musicales, en el que en lugar de hablar sobre aranceles, se hablará sobre la reforma al Poder Judicial.

“Y el domingo vamos a hacer un festival, voy a explicar lo que estamos haciendo; de paso, voy a hablar de la reforma al Poder Judicial. Pero voy a explicar el logro que significa este acuerdo entre los presidentes y entre nuestros pueblos, y vamos a invitar ahí a grupos musicales para festejar con el pueblo de México”, finalizó.