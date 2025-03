FGR analizará atraer investigación de crematorio en Jalisco: ‘no es creíble que autoridades lo desconocieran’

Antes de determinar si atraerá o no la investigación sobre el crematorio clandestino en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron pertenencia de al menos 200 personas, la Fiscalía General de la República (FGR) estudiará la historia del caso por considerar poco creíble que la situación no fuera del conocimiento de las autoridades.

El fiscal Alejandro Gertz Manero recalcó que los “graves” problemas de la delincuencia organizada “no nacen de la nada”, pero antes de presentar el caso ante la justicia federal se debe tener claridad sobre cómo se desarrolló, en el entendido de que el predio asegurado ya había sido intervenido por autoridades.

“Por esa razón, antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado… Era un tema que era francamente conocido y entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles. Inclusive hay un caso ahí de una carta de un joven que hace ahí una referencia no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara”, dijo al participar en la conferencia matutina de este martes.

La FGR investigará la actuación de autoridades municipales y estatales de Jalisco por irregularidades ante el hallazgo ciudadano de una fosa clandestina: Fiscal Alejandro Gertz Manero. pic.twitter.com/USIlTm5Hom — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) March 11, 2025

Hizo hincapié en que se deberá llegar al fondo del asunto porque no se puede permitir que haya confusión en un caso de esta magnitud, sobre todo para saber la razón por la que las prendas de 200 personas se encontraban en el terreno y qué fue de su paradero.

“Nosotros no podemos permitir que una situación de esa naturaleza quede en algún tipo de confusión. Por supuesto que tenemos que llegar al fondo y ver por qué estaban todos esas esas prendas ahí. Es decir, ver si realmente eso funcionaba como un crematorio si tiene las características, porque usted sabe que para un crematorio se necesita unos niveles muy altos que, si no se logran, no funciona”, comentó.

Estimó que en un lapso corto se tendrá una definición sobre el curso que tomará el caso.

