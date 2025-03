Marx siendo Marx

Como era de esperarse, nos comentan, no gustó mucho a Marx Arriaga el que se conociera que los libros de texto gratuitos, cuyo rediseño coordinó en el sexenio pasado, fueron puestos a revisión del Cinvestav por la Secretaría de Educación Pública a cargo de Mario Delgado. Y es que Arriaga reaccionó a la información que se conoció en la conferencia mañanera del lunes con un mensaje en las benditas redes: “¿Será que tuvieron que llegar doctores del Cinvestav a arreglar los Libros de Texto Gratuitos? ¡Se me hace que esos doctorcitos no curan ni un pulque! Que no los distraigan magisterio... Hoy, la lucha no es en los Libros de Texto, sino en recuperar la dignidad magisterial”, escribió. Es sabido que los materiales que se generaron durante su gestión tuvieron múltiples errores, tantos que él mismo los cuantificó para defender que en los libros que se editaron en el pasado hubo más. ¿Qué problema puede haber en que sean revisados y corregidos? ¿De plano sólo procede descalificar a los revisores? Bueno. No había tampoco razones para suponer que sería distinto.

