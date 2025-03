Omisiones en Jalisco

Es mucho lo que tienen que explicar quienes estuvieron al frente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco hasta el pasado 6 de diciembre, cuando asumió como titular Salvador González de los Santos. Durante la administración anterior, encabezada por Luis Joaquín Méndez Ruiz, fue descubierto el campo de adiestramiento y exterminio del CJNG en el municipio de Teuchitlán. Ahora sabemos que en septiembre pasado se realizó un cateo, pero no se revisó a profundidad, pues meses después los colectivos hallaron lo que los agentes no. Ahora, los responsables de esa diligencia y del hecho de que el predio no hubiera sido debidamente resguardado, están en la mira de la Fiscalía General de la República y de la Comisión de Derechos Humanos estatal, las cuales investigan posibles omisiones. Algo tendrá que decir también el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, pues hay quienes piensan que no es posible que no supiera lo que ocurría en el rancho Izaguirre. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Marx siendo Marx