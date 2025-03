Avala Sheinbaum corridas de toros, pero sin maltrato

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que es momento para analizar la cultura taurina en la Ciudad de México y el país, por lo que consideró que, en el caso local, una buena medida sería que haya corridas de toros, pero sin maltrato animal.

En su conferencia matutina, la mandataria federal dijo estar de acuerdo con la propuesta de que no hay violencia en contra de los toros en espectáculos como la fiesta brava.

“Hay esquemas que hay en otros lugares del mundo que creo que está considerando el Gobierno de la ciudad, junto con organizaciones de protección a los animales, incluso, algunos de los taurinos, en donde no se maltrate al animal, al toro, de tal manera que sea una actividad cultural, pero que el animal no sea maltratado; es decir, que no haya muerte y que tampoco haya el daño en las corridas. Yo estoy de acuerdo en esta posibilidad”, mencionó.

Esto, porque la Presidenta fue cuestionada acerca de la decisión de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México para iniciar el análisis y discusión de la iniciativa ciudadana para prohibir los espectáculos públicos, privados e itinerantes con uso de animales.

El viernes la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, que preside la diputada del PAN, Daniela Gicela Álvarez Camacho, discutirá el dictamen y, de obtener cinco de los nueve votos de los legisladores pasará al Pleno del Congreso local, donde se prevé su votación el 18 de marzo.

EL DATO: El pasado 9 de marzo la Monumental Plaza de Toros llevó a cabo una corrida de toros como parte de La Feria de Aniversario con matadores de varios países.

Sheinbaum Pardo consideró importante revisar la cultura taurina no sólo en la capital sino en el país, pues, recordó, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el maltrato animal en su artículo 4.

20 Centímetros puede introducirse una “pica” en el cuerpo de un toro

“Sé que hay una cultura taurina muy importante en nuestro país, también lo sé, pero creo que también es tiempo de hacer una revisión de esto.

“Entonces, en la medida que podamos proteger a los animales y al mismo tiempo, permitir, porque también en los pueblos hay muchos… una actividad cultural vinculada con esta actividad, pero que se evite el maltrato a los animales”, comentó ayer en su mañanera.

El pasado 27 de febrero, la jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, amparó a la asociación civil Todas y Todos por Amor a los Toros y ordenó a la alcaldía Benito Juárez, donde se ubica la Monumental Plaza de Toros, a no autorizar corridas de toros en las que haya maltrato animal.

30 Mil 941 firmas ciudadanas obtuvo la iniciativa contra la tauromaquia

De acuerdo con la jueza, durante este tipo de espectáculos, los animales son dañados física y emocionalmente, por ejemplo, con las “picas”, puntas de acero que el torero les entierra en sus cuerpos, o bien, con la sensación de no poder escapar del ruedo, un espacio desconocido y en el que está solo, sin otros toros.