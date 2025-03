‘Excluir a Lenia de resolución tampoco es objetivo’: Sheinbaum; critica decisión de SCJN

La exclusión de la ministra Lenia Batres durante una sesión dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para discutir un asunto relativo al empresario Ricardo Salinas Pliego, fue criticada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ayer, la Segunda Sala del alto tribunal decidió por mayoría determinar un impedimento para que la ministra participara por considerar que le falta objetividad con el involucrado, bajo el argumento de que desde la ley se establece un impedimento cuando hay enemistad manifiesta con alguna de las partes.

La mandataria federal opinó que el haber hecho a un lado a Batres Guadarrama tampoco fue objetivo. Además, comentó que hace unos meses se “escondió” el proyecto relativo al impago de impuestos por parte del mismo empresario.

“Pues ninguno tiene un juicio objetivo, ¿no? Uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución. ¿Qué?, ¿a poco ese ministro era muy objetivo? Al decir que Lenia no puede participar en la decisión es una decisión poco objetiva”, dijo.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el pago de impuestos es una obligación para todos los mexicanos.

“El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos. No se puede hablar de estado de derecho para algunas cosas y para otras que no me convienen, no. Hay estado de derecho o no hay estado de derecho. Y estado de derecho quiere decir que todos todos personas físicas y morales cumplamos con lo que es la responsabilidad de pagar impuestos”, dijo.

