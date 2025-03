Gravámenes esperarán al 2 de abril, señala CSP

Luego de que México no exentara la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a las exportaciones de acero y aluminio, la Presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo su estrategia de serenidad y cabeza fría, y pidió esperar a que llegue el 2 de abril, fecha hasta la que se acordó con Donald Trump una nueva pausa a la imposición de tarifas a mercancías mexicanas.

Durante el primer minuto de este miércoles entraron en vigor los impuestos del 25 por ciento a las importaciones estadounidenses, como parte de una política a la que el presidente estadounidense no dio marcha atrás y que también aplicó a Canadá y sus demás socios comerciales en el resto del mundo.

Tras la declaratoria de esta medida, la mandataria mexicana comentó que ya hubo una reunión entre el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, para continuar con el diálogo entre ambos gobiernos.

TE RECOMENDAMOS: Tras hallazgo de narcocementerio Llaman a realizar vigilia y luto nacional el sábado

El Dato: Banamex advirtió que los aranceles impuestos por el gobierno de Trump al acero y al aluminio de México podrían causar daños hasta por 18 mil 594 millones de dólares.

Y es que, además de referir que habrá acercamiento con líderes del sector siderúrgico en el país, mencionó que habrán de esperar a que llegue el 2 de abril para evaluar las condiciones que se establecerán una vez concluida la pausa acordada el jueves de la semana pasada entre ambos mandatarios y que, según el acuerdo alcanzado, no se aplicarían aranceles a todas aquellas mercancías que forman parte del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Ayer estuvo el secretario en Washington, Marcelo; se reunió con el secretario Lutnick. Lo que vamos a hacer, aparte de reunirnos con los fabricantes de acero y aluminio en nuestro país, es esperarnos al 2 de abril. Recuerden que el 2 de abril, aparte de que es el tiempo que acordamos en la llamada telefónica, es el día que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que habría un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo”, dijo.

A los trabajos para estudiar la situación a la que se llegará el próximo mes, se sumará el recién nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador, junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

De entrada, la mandataria federal estudia la posibilidada de que México responda con gravámenes a mercancías provenientes de EU. No obstante, refrendó su confianza en que no habrá aranceles a México después de esa fecha, en el entendido de que no tenemos tarifas aplicadas a mercancías estadounidenses, por lo que no hay motivo para que responda con aranceles.

“Vamos a esperar al 2 de abril y, a partir de ahí, la definición nuestra, si se ponen aranceles o no, recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero, o dependiendo también de cómo vengan… El diálogo está abierto y, además, agradecemos, porque se da de manera muy respetuosa con México”, dijo.

También comentó que tanto Hacienda como el Banco de México están atentos al ambiente internacional y aseguró que, aunque comienza a hablarse de una recesión para otros países, se dijo confiada en que México saldrá adelante ante cualquier circunstancia.

Aunque México tiene una línea crediticia abierta del Fondo Monetario Internacional (FMI), no se ve por ahora la necesidad de recurrir a esta instancia porque la recaudación avanza bien en el país.

“México tiene una línea abierta del Fondo Monetario Internacional, que es: en uno de los casos opuestos que hubiera necesidad se pudiera llegar a utilizar. No lo vemos, en este momento, como una alternativa, porque va muy bien la recaudación, muy bien, increíblemente bien, y agradecemos a todos”, comentó.

SHCP descarta guerra arancelaria con Trump

| Por Blanca Estela Santos

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, descartó una guerra arancelaria con Estados Unidos tras la entrada en vigor este día del cobro del 25 por ciento al acero y aluminio. Sostuvo que México cuenta con un marco comercial sólido y una política fiscal estable que permitirá soportar cualquier volatilidad.

En una breve entrevista en la Cámara de Diputados, sostuvo que la incertidumbre con las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, no sólo afecta a la economía nacional, sino a los mercados internacionales, pero confió en que el trabajo realizado bajo las instrucciones de la Presidenta Sheinbaum ayudará a sortear este tema.

25 por ciento de aranceles impuso EU al acero y al aluminio

“Todo muy bien, los mercados son profundos, el Banco de México ha hecho un buen trabajo y las instrucciones de la Presidenta en mantener una política fiscal sólida, con eso vamos a tener un marco que nos va a permitir soportar esta volatilidad”, sostuvo.

A pregunta expresa sobre la instrucción presidencial de definir los productos que serán gravados con aranceles, el funcionario federal indicó que se mantendrán trabajando en conjunto con la Secretaría de Economía y será en los próximos días cuando se defina al respecto.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja, Amador Zamora sostuvo que, a nivel internacional, la posición de México debe consolidarse mediante una política comercial estratégica que fomente la integración en sectores de alto valor agregado.

“El contexto actual nos presenta oportunidades clave para construir una economía más resistente, impulsada por motores internos de crecimiento. Aprovecharlas requiere de políticas concretas, un diálogo abierto con inversionistas, empresarios y organismos internacionales, así como una coordinación efectiva con otras Secretarías de Estado”, puntualizó.