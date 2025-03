Oposición ve a Piedra “omisa” ante hallazgos

Legisladores de oposición se lanzaron en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por no atender a las familias de personas desaparecidas y por “guardar silencio” en torno a los recientes hallazgos de fosas clandestinas y campos de exterminio de personas.

Noemí Luna, vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, reprochó la ausencia y el “silencio cómplice” de la comisión ante el descubrimiento en el rancho de Teuchitlán, Jalisco.

“Se busca titular de la CNDH que defienda a los desaparecidos y no al Gobierno”, anotó la diputada zacatecana en una cartulina frente a las instalaciones de la Comisión que preside desde 2019 Rosario Piedra Ibarra.

“Los cientos de víctimas del centro de exterminio en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, querían trabajar, ¡no eran delincuentes! ¡Testificamos una crisis humanitaria y Piedra Ibarra sigue ausente como siempre!”, acusó.

El Dato: En el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, tras su descubrimiento, se encontraron restos óseos calcinados en tres crematorios clandestinos.

Luna emplazó al Gobierno de México y a las instancias involucradas a hacer su trabajo y que no permitan que sean las familias de las y los desaparecidos quienes asuman el rol de buscadores.

“¡No puede ser que en México haya más de cien colectividades de familias de desaparecidas y desaparecidos porque la autoridad no trabaja! ¡Ya basta! ¡Exigimos un gobierno responsable! ¡Sus omisiones están costando vidas! ¿Cuántos muertos más necesita su transformación para darse por exitosa?”, cuestionó.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya, aseguró que Rosario Piedra “ha mantenido complicidad con los abusos de autoridad y ha mantenido un vergonzoso silencio que es indigno de un desaparecido”.

“Abandonar a las víctimas, a las madres buscadoras, es abandonar las causas que acompañó”, dijo, y puso en tela de juicio que las actitudes recientes han sido más “por un interés político que por darle interés a una causa real”.

Alejandra Barrales, senadora por Movimiento Ciudadano, advirtió una crisis de derechos humanos en México, además de que la comisión, expresó, “se ha caracterizado por ser omisa, por estar ausente, por no tener empatía con las víctimas en ninguno de los casos”.

Lo que estamos viendo, al no pronunciarse en torno a la aparición de fosas clandestinas “nos confirma que es así, que es una Comisión que no ha estado a la altura de los problemas, de las demandas, de las víctimas”.

Esta es una crisis humanitaria, comentó, pues “yo no vería cómo llamar de otra manera lo que está pasando. Si no entendemos la dimensión de lo que está pasando y no entendemos que sí es una crisis humanitaria, una crisis de valores, una crisis de gobernabilidad”.

La emecista aseguró que a su partido lo que le interesa es que “que haya sensibilidad, que se entienda el dolor de las víctimas, de las madres que quedan sin esos hijos, de las esposas, de los hermanos, toda esta gente que es la que está realmente padeciendo estos problemas”.

Y el senador panista Antonio Martín del Campo consideró que el Senado podría pedir la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra, para explicar su inacción. Dijo que “es Algo vergonzoso para todas las organizaciones que sí están defendiendo los derechos humanos y que ahora sí, nuestra comisión, la que sí debe de defender, no está haciendo absolutamente nada”.

Alcalde de Teuchitlán acepta ser investigado

| Redacción

“Si me investigan, que me investiguen, yo estoy limpio y dispuesto a declarar lo que sé”, aseguró el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, quien defendió la actuación de los policías locales, al afirmar que “estoy seguro de que ninguno de nuestros policías está involucrado”.

“Si hay personas de otras corporaciones, no puedo hablar por ellos, pero la investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias”, puntualizó.

A pesar de la situación que enfrenta por el hallazgo en el rancho Izaguirre, que refleja la violencia que vive la región, el alcalde sostuvo que no solicitará apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, ya que consideró que ya hay presencia suficiente en la región Valles.

El Tip: El atractivo turístico de Teuchitlán incluye los Guachimontones y actividades relacionadas con la pesca y la agricultura.

En entrevista con el medio local El Occidental, el funcionario aseguró que no tenía conocimiento sobre la existencia del rancho hasta su aseguramiento.

“El rancho no está dentro de la cabecera municipal, está retirado, aproximadamente a tres kilómetros y medio de la delegación de La Estanzuela, rodeado por cañaverales. Es complicado saber todo lo que ocurre en ese lugar”, dijo.

Murguía subrayó que no se había recibido ningún informe de actividades sospechosas en la zona y reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones. Aseguró que no solicitará apoyo adicional por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado, ya que considera que ya hay presencia suficiente en la región Valles.

Aclaró que el terreno donde se ubica el rancho es ejidal, lo que dificulta el rastreo del propietario, ya que no paga impuestos como el predial ni tiene datos registrados en el catastro.

El alcalde expresó su preocupación por el impacto que este hallazgo pueda tener en la economía local. “Lo que más me preocupa es el daño que esto puede causar al comercio local, que vive del turismo”, concluyó el presidente municipal.