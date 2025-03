Sheinbaum da banderazo a obra carretera Macuspana-Escárcega

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, dio el banderazo de inicio de obra de la ampliación en la carretera Villahermosa-Chetumal, en el tramo Macuspana-Escárcega, en Tabasco. En esta obra, el Gobierno federal invertirá más de 11 mil millones de pesos y creará más de 33 mil empleos.

Con las obras de ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega, la cual recorrerá los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche, se buscará disminuir los tiempos de traslado en estas regiones, así como mejorar la conectividad en el sur.

Dicha obra representa una inversión de 11 mil 197 millones de pesos, con los cuales se llevará a cabo una ampliación a dos carriles por sentido en 130 de los 300 kilómetros que comprende esta vía. A los 170 kilómetros restantes se les dará conservación. Las obras se llevarán a cabo entre el 2025 y 2028, además de que se generarán 33 mil 591 empleos.

El Dato: La refinería de Dos Bocas es una de las principales obras del Gobierno federal en Tabasco; ésta fue inaugurada en 2022 con el fin de fortalecer la producción de petróleo.

En su exposición, la titular del Ejecutivo federal destacó que el 1 de junio se elegirá a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los comicios, tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, e hizo un llamado para que las y los mexicanos salgan a votar.

“Y por eso, el 1 de junio todos a votar, porque vamos a ser el país más democrático del mundo, el único país en el mundo que elige a su Poder Judicial. Así como hemos dado ejemplo en otros momentos en la historia, México está dando ejemplo al mundo entero, las mexicanas y los mexicanos, su pueblo”, apuntó.

La mandataria cuestionó a los “adversarios” de su Gobierno que han señalado que “somos autoritarios. Imagínense, cuando ellos defienden que los ministros se sigan eligiendo por los senadores, por unos cuantos senadores. No, aquí se demostró, con la Cuarta Transformación, que ‘con el pueblo, todo, sin el pueblo, nada’, que aquí quien manda es el pueblo de México”.

2 mil 500 obras y acciones de impacto social ejecutó Tabasco del 2019 al 2024

Reafirmó que no habrá “divorcio” entre el pueblo y el Gobierno de México y, por ello, destacó, “seguimos recorriendo el país, para estar cerca del pueblo siempre. Nuestro Gobierno es pueblo y pueblo es Gobierno; somos uno solo, aquí no hay divorcio entre pueblo y Gobierno, por eso es tan fuerte en este momento nuestro país”, explicó.

En Tabasco, subrayó, se impulsará la vivienda a través de la construcción de 64 mil viviendas en la entidad, de las cuales 20 mil serán construidas por el gobierno del estado, otras 20 mil por el Gobierno federal, mientras que las 24 mil restantes serán edificadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Javier (May) dijo que iba a hacer 20 mil viviendas, bueno, a mejorar 20 mil viviendas, nuevas viviendas, 20 mil. Y primero le dijimos: Bueno, tú pones 20 mil, nosotros 20 mil. Pero en el Infonavit hay otro tabasqueño, que es Octavio Romero, y dijo: ‘No, pues Tabasco va primero’. Y luego, Edna (Vega Rangel) quiere mucho, la secretaria de Sedatu, que no vino hoy, y entonces en total vamos a hacer 64 mil viviendas en Tabasco”, resaltó la mandataria federal.

El Tip: Con el Tren Maya, Tabasco se vio beneficiado en mejoras de su conectividad como la modernización de carreteras.

También destacó el programa Pensión Mujeres Bienestar, con el cual se reconoce el trabajo que las mexicanas han realizado durante toda su vida “para sus hijos y para el hogar”. Señaló que en agosto de este año dará inicio el registro para las mujeres de 60 a 61 años en el país.

Sheinbaum Pardo habló sobre la beca Rita Cetina, la cual se entrega a los alumnos de las secundarias públicas y comenzará, a partir del próximo año, a entregarse a los estudiantes de primaria y preescolar.

Apuntó que se consolidará el sistema de preparatorias públicas, ya que “queremos que los jóvenes, salen de secundaria, directito a la preparatoria; porque no queremos (...) que no se acerquen a la violencia, que no se acerquen a las adicciones”.

En entrevista con medios, dijo que este lunes hablará sobre la versión difundida este fin de semana de que su teléfono celular habría sido hackeado.

Posteriormente, al encabezar la ceremonia de inauguración de una planta potabilizadora de agua en Villahermosa, aseguró que, con el modelo neoliberal implementado por los gobiernos del pasado, el pueblo de México se empobreció y con ello devino la violencia y la inseguridad; sin embargo, con la llegada de la Cuarta Transformación el pueblo de México ha “florecido”.

“Se demostró, con ese modelo, el modelo neoliberal, que sólo se empobreció al pueblo de México; llegó, incluso, la violencia, la inseguridad que viene de todo ese periodo de descomposición no solamente social, sino de valores de los gobiernos que perdieron toda la ética”, afirmó la mandataria federal.

Con la llegada de la Cuarta Transformación y bajo la premisa “por el bien de todos, primero los pobres”, dijo, “cambió nuestro país y al gobernar con ese principio de apoyar siempre al que menos tiene, no solamente es humanista y es justicia, sino que se demostró que la economía se fortalece cuando se riega desde abajo, como los árboles: cuando se riega abajo, México florece”, expuso.

Al referirse a la planta potabilizadora El Carrizal II, dijo que esta infraestructura forma parte del Programa Nacional Hídrico, el cual contempla la tecnificación del riego agrícola para optimizar el uso del agua y así destinar más al consumo humano.

Esto es parte de los “proyectos estratégicos para llevar agua a donde históricamente no ha llegado el agua. Otros tienen que ver con hacer eficiente el riego agrícola. La mayor parte del agua que se consume en el país es para riego; si eficientamos y tecnificamos el riego, vamos a tener agua que se va a poder distribuir para otros usos, particularmente para consumo humano”, puntualizó.

La Presidenta de la República destacó la coordinación entre los gobiernos municipales, estatal y el Gobierno federal para abordar estratégicamente los problemas de suministro de agua potable en la entidad.

Comentó que con la tecnificación y creación de nuevos distritos de riego, “puede haber doble producción. Y eso nos va a ayudar mucho, porque uno de nuestros objetivos es la soberanía alimentaria”. Clminó al recalcar que ésta involucra dejar de importar productos.