Sheinbaum retira reforma a Ley del ISSSTE ‘para facilitar acuerdos con el magisterio’

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ha retirado este martes la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, luego de una reunión con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Palacio Nacional.

Lo anterior, para “facilitar acuerdos con el magisterio”, según informó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Según el Art. 77 del Reglamento de la @Mx_Diputados, la Presidenta @Claudiashein puede retirar las iniciativas que presente. Nos informó, como Cámara de origen, que retira la de reforma a la Ley del ISSSTE, para facilitar acuerdos con el magisterio. Procederemos conforme a la ley — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 18, 2025

Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), confirmó la decisión de la Presidenta de la República “a fin de continuar el diálogo con el magisterio “, que se ha manifestado en contra de la iniciativa e, incluso, convocaron a un paro de 72 horas los días 19, 20 y 21 de marzo.

¿En qué consistía la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa el pasado 7 de febrero, que consiste en que los trabajadores cuyos salarios superen los 30 mil pesos mensuales deberán incrementar sus aportaciones al instituto.

“A los maestros no se les va a descontar nada más de lo que actualmente existe en la ley. No impacta a trabajadores de base de los gobiernos, no impacta a trabajadores del sector salud, sino sencillamente en los trabajadores de confianza de los tres poderes que tenemos un ingreso adicional por compensación”, aclaró la jefa del Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina del pasado 26 de febrero.

El proyecto también facultaba al Fondo de la Vivienda del ISSSTE para la adquisición, construcción, rehabilitación y renta de vivienda; además, proponía que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se realicen sobre el salario integrado, cuando este rebase las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), a fin de captar mayores recursos que el ISSSTE destinaría a servicios de salud.

En su cuenta de X, Martí Batres informó que algunos beneficios contemplados para trabajadores del Estado y para el magisterio serán otorgados por la Presidenta Claudia Sheinbaum “a través de Decretos Administrativos que se publicarán próximamente”.

La Presidenta de México, @Claudiashein ha tomado la decisión de retirar la iniciativa de reforma a la Ley del @ISSSTE_mx presentada el pasado 7 de febrero de 2025, a fin de continuar el diálogo con el magisterio sobre diversas temáticas.



No obstante, en virtud de que dicha… — Martí Batres (@martibatres) March 18, 2025

