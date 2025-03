Diputados posponen desafuero de Cuauhtémoc Blanco; argumentan diferencia de criterios

Diputados de la Sección Instructora dejan sin definir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco y alargan el procedimiento luego de argumentar “diferencia de criterios” además de reclamar la falta de un dictamen que planteara sobre seguir o no el caso.

Tras aproximadamente dos horas de reunión, el presidente de este órgano legislativo Hugo Erick Flores negó estar dando largas al tema y detalló que no se había llegado a un acuerdo por lo que determinaron decretar sesión permanente para dar tiempo a elaborar el dictamen sobre el seguimiento o desechamiento del desafuero y aseguró que esta misma semana resolverán.

Aunque el presidente Hugo Erick Flores aseguró que esta semana se resolverá el caso, algunos diputados criticaron la demora. ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

“Es un asunto de procedimientos legales y estamos siendo escrupulosos en cuidarlos. Hoy me solicitan no solo este debate de criterios, porque tenemos criterios diversos, sino también un dictamen y lo vamos a hacer, tendrá que ser esta misma semana en cuanto termine este dictamen se les presentará para su votación. Esta misma semana se estará aprobando o no la admisión de este juicio de procedencia,” explicó.

Afirmó que contrario a lo que dicen otros integrantes de la Sección Instructora, las diligencias del caso ya se iniciaron desde el momento en que se revisan los requisitos de procedibilidad, es decir, los argumentos presentados por la autoridad que solicitó el desafuero. Reiteró que no tienen consigna de dar carpetazo a este tema y señaló que él quiere que se revise el expediente.

Por su parte, el diputado Raúl Bolaños Cue señaló que para realizar una votación debe haber un documento, en este caso una propuesta de dictamen que fue lo que no se presentó y ahora esperarán que el presidente de la Sección lo haga esta semana. Sostuvo que están cuidando minuciosamente todo el proceso.

En tanto, el panista Germán Martínez en tono molesto acusó que la 4T no está haciendo justicia a las mujeres; reiteró que él está votando porque ya se revise el expediente y aseguró que sí hay una dilación deliberada del caso.

“Por supuesto que están dilatando el procedimiento una vez más, ahora por dos días o tres días para seguir arrastrando los pies y que la víctima no tenga justicia. El tema es que no se estudia ni se presenta un dictamen en definitiva de si se admite; y tienen la cobardía de no presentar un dictamen de si se desecha, porque saben que un asunto desechado de la Sección Instructora va al pleno (…) Hay líneas aquí, y hay arreglijos y hay una impunidad de Morena,” manifestó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT