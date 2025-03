“Vestimenta y zapatos, prueba en Teuchitlán”

Raúl Servín, vocero de Guerreros Buscadores de Jalisco, colectivo que llevó a cabo el hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, aseguró que el calzado y la ropa encontrada es la prueba de que las personas estuvieron en el sitio.

“Las personas sí estuvieron en su momento ahí, eso sí me queda muy claro porque la prueba está en la vestimenta, en el calzado, en las cosas de uso personal”, afirmó a “Al Medio día con Solórzano” que se transmite por el canal de YouTube de La Razón.

El Dato: Desde 2006 más de 107 mil personas han sido reportadas como desaparecidas, de acuerdo con la CNB.

Sin embargo, Servín indicó que “no sabemos si son de las personas que les quitaron la vida y se encontraron calcinadas, o realmente se los llevaron a trabajar a otros estados o fuera de la república mexicana. Pero de que en su momento estuvieron ahí las personas, sí estuvieron”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Indigna golpiza en Torreón

El activista indicó que hay restos humanos calcinados, “como tal no hemos podido encontrar otros indicios” de restos humanos no calcinados.

Agregó que es “muy difícil” cuantificar cuantas personas había calcinadas, pues comentó que eran tres fosas las que localizaron donde “había restos quemados. Nosotros nos dimos a la tarea de irlos separando poco a poco. Cada quien tenía un balde, una cubeta o un canasto e iba poniendo de cada fosa; pero sí son demasiados, la verdad. No tengo idea de cuantas personas pudieron haber estado ahí o que las quemaron”, dijo.

Además, insistió que “muchos sí son porque lamentablemente, vuelvo a lo mismo ¿cómo se compone el cuerpo humano y a lo que quedamos reducido una vez calcinados? Pero sí son muchísimos”.

Desde la perspectiva del también padre buscador, quien perdió a su hijo en 2018, apuntó que en dicho año “se empezó a disparar la desaparición de personas como uno se puede imaginar; porque a lo mejor, antes del 18 había desapariciones, pero no eran demasiadas. En ese año se disparó en su totalidad”.

Dijo que esas desapariciones se dan porque el crimen organizado “se los lleva con falsas ofertas de trabajo, pero al final existe la desaparición de las personas”.

Sobre el número de fosas clandestinas en el estado de Jalisco, Raúl Servín, aseguró que no hay una cantidad exacta del número que se podría seguir encontrando.

“Hemos encontrado muchas fosas en este colectivo, Guerreros Buscadores de Jalisco, y en lugares donde menos nos lo imaginábamos. Tanto en casas de gente de dinero como en zonas de casas de gente pobre. Entonces no tenemos la dimensión de las fosas que puedan haber”, comentó.

Como colectivo, señaló, “nosotros tratamos de acudir a las fosas que más podamos, a raíz de las llamadas anónimas, pero sí es algo impresionante el estado de Jalisco, que tiene otras muchísimas fosas, nada más que lamentablemente no podemos ir a todas”.

En torno a las labores del gobierno estatal pasado, Raúl Servín, aseguró que como colectivo consideran que “no hicieron su tarea, porque si no, no hubiera pasado todo esto; si no lo hubieran ocultado, pero es la evidencia de que no hicieron su tarea y hasta la fecha, hasta el día sábado no están haciendo bien esa tarea todavía”.