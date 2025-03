Presupuesto para la Comisión de Búsqueda cae 16% en 2025

A pesar de la crisis expandida de personas desaparecidas en México desde hace dos décadas, el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para este año se desplomó 16.2 por ciento respecto al 2024.

Para el 2025, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló 247 millones 390 mil 885 pesos, monto menor en casi 48 millones a los 295 millones 254 mil 058 pesos que la Cámara de Diputados le asignó para ejercer el año anterior.

El Dato: La Presidencia emitió ayer un decreto en el DOF con el que la SHCP autorizará las adecuaciones presupuestarias que solicite la CNB para sus procesos de búsqueda

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el 2024 hubo 13 mil 534 personas desaparecidas y no localizadas, lo cual marca una tendencia al alza al considerar que en el 2023 los registros fueron de 10 mil 448.

En lo que va de este año, los reportes de personas cuyo paradero se desconoce ya suman tres mil 161 personas bajo dicha situación.

José Ugalde, miembro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, afirmó que la reducción en el presupuesto para la comisión se ha visto reflejada en los últimos años con menos atenciones y eficacia en las responsabilidades, frente a lo cual reclamó que tampoco haya un acercamiento con la familias de las víctimas para que formen parte de la toma de decisiones que se hacen al respecto.

“Todo eso es lo que nos ha sucedido. Y estamos impotentes porque no hemos tenido un diálogo, un acercamiento, el por qué, cómo y alguna explicación. Insisto en que estas decisiones deben de tomarse en conveniencia de los mexicanos y las víctimas de desaparición y sus familiares; tomar estas decisiones en conjunto.

“Se nos ha aislado y desde hoy demandamos, exigimos, que todo se haga con las familias, sin las familias no, e ignorados nunca más. Pero nos ha afectado, sí, mucho en el presupuesto y en la baja de personal que había, pero también no podemos hacer nada si no tenemos un diálogo”, declaró.

Subrayó que no se trata de lanzar culpas contra el actual Gobierno, sino de exponer las necesidades para que las autoridades asuman responsabilidades y actúen en consecuencia.

Consideró que el plan de acción anunciado por la Federación este lunes apenas alcanza a resarcir el retroceso que, aseguró, hubo en los meses y años recientes, por lo que ve indispensable mantenerse en demanda de respuestas hasta ver un cambio en la tendencia de desaparición.

Presupuesto por año para búsqueda de personas. ı Foto: La Razón

“Dar el apoyo es todavía superar lo que ya habíamos logrado en el pico más alto que teníamos. Eso sería dar el apoyo, no compensar un poquito lo que quitaron. Lo que debe de tener en cuenta la Presidenta (Claudia Sheinbaum), como dijo, es poner más atención a esto, es el acercamiento a un diálogo sincero, abierto con compromiso con las familias.

“Ellos solos no van a poder, ni nosotros solos vamos a poder. No somos sus enemigos de la Presidenta, somos aliados en ayudar, contribuir a que esto, primero, pararlo, y después darle solución en conjunto, cómo se van a hacer las cosas”, dijo.

Ante los cuestionamientos que algunos líderes políticos han hecho hacia los colectivos de búsqueda desde meses anteriores, señaló que la respuesta del porqué se mantiene la exigencia hacia las autoridades es el reciente hallazgo en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, y los mismos motivos que llevaron a que este inicio de semana se lanzara el plan de reforzamiento a la estrategia nacional contra la desaparición.

Se duplican desapariciones con AMLO

| Por Cristina Ceja

El número de personas desaparecidas en México se duplicó en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con un incremento de casos del 94 por ciento entre el 2018 y el 2024, al pasar de seis mil 977 a 13 mil 534 casos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el 2018 en promedio desaparecieron al día 19 personas en el país; de éstas cinco mil 538, son hombres, mil 398 son mujeres y 42 son indeterminados.

Al año siguiente, la cifra creció a ocho mil 851, para el 2020, los casos fueron ocho mil 95; en 2021 se registraron ocho mil 595, y en 2022 fueron ocho mil 90.

Los incrementos más altos se registraron durante el 2023 y 2024, cuando se registraron diez mil 448 y 13 mil 534 respectivamente, mientras que en los primeros meses de este año ya suman tres mil 161 reportes.

El Tip: El EZLN manifestó su apoyo a los colectivos y criticó al senador Fernández Noroña por su falta de empatía.

Durante el último año del gobierno de López Obrador se registraron 37 personas desaparecidas al día, en promedio más de una persona cada hora.

Desde que se tiene registro, del 31 de diciembre de 1952 a la fecha, en México permanecen desaparecidas 124 mil 731 personas.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es la instancia responsable de coordinar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en el país, además de administrar el RNPDNO, que concentra la información sobre la totalidad de desapariciones reportadas.

A finales del 2023, el gobierno de entonces elaboró un “censo” propio, desconociendo la autoridad de la CNB y violando la Ley General en Materia de Desaparición. Como parte de este “censo”, se introdujeron tres nuevas categorías de víctimas.

Sin embargo, esta cifra no ha reemplazado al RNPDNO, el cual, hasta la fecha de publicación del presente informe, sigue siendo actualizado por la CNB, mostrando un total de 124 mil 731 personas desaparecidas.

Al respecto, una integrante del colectivo Buscadoras de Zacatecas, quien pidió omitir su nombre por razones de seguridad, señaló a La Razón que el aumento en el número de desapariciones en la entidad se debe a la presencia del crimen organizado.

En ese estado, los casos aumentaron 442.3 por ciento, entre el 2018 y el 2024, al pasar de 111 a 602 casos.

“Es por la presencia de grupos criminales en el estado, ya que ellos encuentran a Zacatecas muy atractivo para sus actividades delictivas. Las autoridades deben hacer su trabajo, conforme a lo establecido, pero como es un delito que ya los rebasó, se encuentran en desventaja ya que no cuentan con el capital humano que se requiere para hacer los trabajos”, señaló la activista.

Dijo que es necesario que las autoridades brinden recursos económicos y recursos humanos, e incrementen acciones de búsqueda efectivas para combatir las desapariciones.