Oposición llama a unión de diputadas por caso Cuauhtémoc Blanco: ‘fuero no es un escudo para proteger delincuentes’

Noemí Luna Ayala, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, afirmó que el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, señalado de abuso sexual por Fabiola Blanco, su media hermana, debería “unir a todas” las legisladoras.

Este martes que se discutirá y votará en el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la Sección Instructora que plantea desechar la solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos.

A través de su cuenta de X, Noemí Luna afirmó que “el fuero no es un escudo para proteger delincuentes”, y cuestionó: “¿Una diputada va a preferir proteger a un compañero y presunto agresor que haya justicia para otra mujer? Esta causa nos debe unir a todas ”.

TE RECOMENDAMOS: Desde Nueva York Ola Violeta enlista pendientes tras Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 69

El fuero NO es un escudo para proteger delincuentes.



En 2024 se denunciaron 21,475 delitos por violación y el 47% quedaron impunes.



¿Una Diputada va a preferir proteger a un compañero y presunto agresor, a que haya justicia para otra mujer?



¡Esta causa nos debe unir a TODAS! pic.twitter.com/YnStV23zZu — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) March 24, 2025

Diputadas “no van a permitir que se deseche así porque sí”, afirma el PAN

Previamente, en conferencia de prensa, la panista expuso que en 2024 se denunciaron 21 mil 475 víctimas de violación y consideró que “lo más grave” es que el 46.9 por ciento de los delitos quedaron impunes .

“Nosotros no prejuzgamos si hay delito o no. Lo que lastima es que se use el fuero como paragua de impunidad para ni siquiera investigar. (...) Hay causas que nos deben unir a las mujeres, y por eso el exhorto a las diputadas de todos los partidos políticos de que no permitamos esta tropelía”, dijo.

Ayala Luna mencionó que han “habido voces de diputadas de varias fracciones diciendo que no van a permitir que se deseche así porque sí el expediente, porque reiteramos lo que está mal es la forma, el que se haya dado carpetazo”.

Por ello, afirmó que espera que no pase como con la ley del nepotismo, “que solo se levanten voces y, a la hora de los votos, sea otra cosa”. Afirmó que el llamado es a la congruencia porque “el voto es nominal, y oímos a todas, como lo gritamos el 8 de marzo en la marcha, o simplemente, ignoramos a todas”.

Nosotros no estamos juzgando a Cuauhtémoc Blanco: MC

Por su parte la diputada Ivonne Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano (MC), informó que a propuesta de su bancada la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) acordó discutir y votar este martes 25 de marzo el dictamen para que no se deseche la solicitud de desafuero de la Fiscalía de Morelos a Cuauhtémoc Blanco.

”Queremos que la investigación se lleve a fondo, se pueda hacer justicia y la víctima pueda tener un proceso adecuado. Aquí están nuestros votos para que se investigue, y Morena tiene los que faltan”, escribió en su cuenta de X.

Hoy en JUCOPO, por propuesta de la @BancadaNaranjaD, se definió que mañana se discutirá y votará en la @Mx_Diputados el dictamen para que no se deseche la solicitud de la Fiscalía de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco.



Queremos que la investigación se lleve a fondo, se… — Ivonne Ortega (@IvonneOP) March 24, 2025

En conferencia de prensa, la legisladora mandó un mensaje a las diputadas de todas las bancadas:

“Quiero pedirle a las mujeres de cualquier partido: hay una presunta víctima, que eso es lo más importante, y también puede haber un presunto victimario, o no. Nosotros no estamos juzgando al diputado Cuauhtémoc Blanco, lo que estamos pidiendo es que se pueda generar la investigación en condiciones iguales que cualquier persona que pudiera cometer un delito, y que sea la Fiscalía la que pueda determinar si es culpable o no”, dijo.

Agregó que el proceso está “viciado de origen”, por ello debe llevarse una investigación a fondo para que se haga justicia y la presunta víctima pueda tener un procedimiento adecuado.

En representación de Movimiento Ciudadano, la coordinadora hizo un llamado a demostrar que existe un Congreso de la Unión paritario, con 251 mujeres y 249 hombres, para que este dictamen regrese a la Sección Instructora y hagan el trabajo correspondiente, junto a la Fiscalía de Morelos, sin revictimizar a la presunta víctima ni dejar la denuncia en la impunidad.

cehr