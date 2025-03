Cierre pragmático de filas

Y nos cuentan que en su afán de defender a los suyos, Gerardo Fernández Noroña terminó minimizando las denuncias en contra de Cuauhtémoc Blanco y, de paso, cuestionando el derecho de las víctimas a ser escuchadas. Y es que mientras senadoras de su propio partido, Morena, como Malú Mícher, y legisladores del PAN, exigían que el exgobernador de Morelos enfrentara la justicia sin fuero, el presidente del Senado de la República prefirió descalificar al Poder Judicial. Según él, la justicia no es confiable aún. No dijo una palabra sobre los testimonios de la víctima. No mostró interés en garantizar un proceso en el que las acusaciones se esclarezcan sin la sombra de la impunidad, nos comentan. En cambio, su argumento fue que el caso lo armó un exfiscal cuestionado. Las denuncias contra el exfutbolista son graves, pero ya no podrán ser procesadas. Para el senador, el desafuero es “injusto”, la duda que, nos dicen, queda es si dudaría en exigir que pague las consecuencias alguien que no sea su correligionario.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Por fin apareció Citlalli Hernández