Sheinbaum: ‘No protejo a nadie’; sugiere a Cuauhtémoc Blanco acudir a declarar y que investigación continúe

La Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que ella no protegerá a nadie y sugirió al diputado morenista y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco presentarse a declarar ante la Fiscalía de Morelos, pues la decisión de la Cámara de Diputados para no proceder con la solicitud de desafuero en su contra no significa que la indagatoria se haya cerrado.

“Es muy importante que sepa la gente que eso no quiere decir que no siga la investigación. Sería muy bueno, por ejemplo, que Blanco fuera a declarar a la fiscalía. (Iría con fuero) Sí, pero eso no quiere decir que se interrumpa la investigación. Además, ahora hay un nuevo fiscal en la Fiscalía de Morelos. Entonces es muy importante que siga la investigación y que él declare”, enfatizó.

También aseguró que no se protege a nadie, porque en ese caso, su responsabilidad como Presidenta es cuidar a la población y su familia, y apeló a que se demuestre si hubo delito.

“Eso tiene que quedar clarísimo. Pero tiene que demostrarse pues que en efecto si hay un delito, quién lo define es la fiscalía. Entonces, tiene que seguir la investigación, la investigación no se cierra. Y esta idea de que ahora la Presidenta está protegiendo, yo no protejo a nadie. Protejo al pueblo de México, es mi responsabilidad y a mi familia, pero nosotros no vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito”, sostuvo.

Sobre la iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados para discutir eliminar la figura del desafuero, Sheinbaum Pardo, se pronunció por abrir em debate sobre el tema, al recordar que es algo que nunca le ha parecido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR