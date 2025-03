Y que le corrigen la plana

Y hablando del caso de Cuauhtémoc Blanco, fue el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal quien ayer aclaró que, al haber mantenido el fuero, el exgobernador de Morelos no puede ser detenido. El legislador hizo esta aclaración que además sirvió para enmendarle la plana a Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara baja, quien previamente sostuvo que la fiscalía podría llevar ante el MP al también exfutbolista. El legislador zacatecano precisó que, para detener a un diputado, a un senador o a un gobernador o a un secretario de Estado, por ejemplo, tiene que mediar previamente una declaratoria de procedencia para suprimir la inmunidad que le otorga la Constitución. Y luego le dio lo que muchos vieron como un fino coscorrón al señalar que “si Arturo no le dio a usted la respuesta correcta, lo que debo hacer es invitarlo a las clases de Poder Legislativo que doy en la UNAM, porque no es lo correcto que diga que tiene y puede ser aprehendido alguno de los servidores públicos que estén referidos en la Constitución”.

