Cuauhtémoc Blanco aparece en la UFC mientras mujeres marchan en su contra en CDMX |VIDEO

Mientras en calles de la Ciudad de México decenas de mujeres marchaban para exigir su desafuero, Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena señalado de abuso sexual, fue captado por La Razón en un evento deportivo de la UFC.

Previo al inicio de los combates en la Arena Ciudad de México, el exgobernador de Morelos se sentó acompañado en las primeras filas del recinto y convivió con algunos asistentes, que hicieron fila para pedirle una fotografía.

▶ #Video | Cuauhtémoc Blanco, leyenda del América, presente en UFC para ver a los peleadores mexicanos.



La gente hace fila para tomarse una foto con Cuauhtémoc Blanco.😮👇🏻



📹 @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/2rhJu6pQwR — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 29, 2025

Marchan contra Cuauhtémoc Blanco en CDMX

Mientras tanto, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, mujeres se manifestaron para exigir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, a la que asistieron otras figuras políticas como la alcaldesa capitalina Alessandra Rojo de la Vega y la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

También se sumó a la protesta contra su compañero de bancada la diputada María Teresa Ealy Díaz, quien votó en contra de desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, postura que le ha costado una serie de señalamientos por el grupo parlamentario de Morena.

#FOTO | Presente la diputada de morena, María Teresa Ealy Díaz (@MaTeresaEalyMx), quien votó en contra del desechamiento de Cuauhtémoc Blanco y que le ha constado una serie de señalamientos por parte de sus propios compañeros de bancada.



📹 Blanca Estela Santos / @LaRazon_mx pic.twitter.com/fkQ40eomsa — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 29, 2025

El pasado 25 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 291 votos a favor del Morena, PRI, y el Partido Verde, dar inmunidad a Cuauhtémoc Blanco, acusado de abuso sexual por su media hermana.

Tras la sesión, el presidente de la Sesión Instructora, el morenista Hugo Eric Flores Cervantes, calificó como “basura” la carpeta de investigación que la Fiscalía de Morelos integró contra de Cuauhtémoc Blanco.

Según Morena, y posteriormente el PRI, las autoridades estatales no realizaron una correcta investigación y aprobar su solicitud de desafuero sería validar vicios en el proceso.

“Lo que viene en ese expediente es pura basura, no hay ningún elemento probatorio, no hay una investigación. (...) Esa carpeta no está salvaguardando los derechos de la víctima y no tenemos facultades en la Cámara de Diputados, tampoco la Sección Instructora, para hacer una investigación. Lo digo clara y rotundamente: la carpeta que se presentó y la solicitud que se presentó era absortamente una basura“, argumentó Flores Cervantes.

El pasado 27 de marzo, con fuero constitucional, el también exfutbolista se presentó ante la Fiscalía de Morelos para, “como en la cancha”, declarar sobre el caso.

“Aquí estoy, aquí voy a seguir dando la cara. Me voy a seguir defendiendo (..) Así como lo he hecho en la cancha, aquí estoy, no me escondo”, declaró Cuauhtémoc Blanco.

🚨 #ÚLTIMAHORA | ‘Como en la cancha, aquí estoy, paradito; no corro ni me escondo’: Cuauhtémoc Blancohttps://t.co/V1xx9v2pJi pic.twitter.com/KN0AJEXTNJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 27, 2025

