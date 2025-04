Noroña abandona conferencia en el CIDE tras reclamos de estudiantes por rancho Izaguirre

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, abandonó una conferencia en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tras ser increpado por estudiantes por poner en duda los hallazgos en el rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, el pasado 15 de marzo, el senador de Morena cuestionó los hallazgos del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que el 5 de marzo ingresó al rancho Izaguirre donde localizó restos humanos, cientos de pares de zapatos, ropa y diversas pertenencias.

“Son presunciones. Hay 200 zapatos, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas, que lo que se viene contando es cierto?“, dijo el morenista.

Noroña sostiene postura, pero dice que no cuestionó desaparecidos

Este 31 de marzo, ante estudiantes del CIDE, Hernández Noroña sostuvo su postura y acusó a quienes lo cuestionaron de “faltar a la verdad”.

“No es cierto, no voy a permitir que digan lo que yo no he dicho. (...) ¿En qué momento dije que no están desaparecidos? Ustedes sostienen que el campo de Teuchitlán era un campo de exterminio, que era el Auschwitz mexicano, que por lo menos 200 personas ahí fueron exterminadas. Yo sostengo que eso que ustedes dicen nos e ha probado. (...) No tiene sentido continuar, están faltando a la verdad y en un intercambio así no tiene sentido”, dijo, antes de abandonar el auditorio.

“¿No se les ha ocurrido hacer una protesta en Jalisco?”

Previamente, el legislador cuestionó a estudiantes, que se presentaron a la conferencia magistral con cárteles con mensajes sobre el caso, por no señalar al alcalde de Teuchitlán ni al fiscal o al gobernador de Jalisco, porque “no hicieron nada”.

“¿No se les ha ocurrido hacer una protesta en Jalisco para exigirle a esas autoridades por qué durante tanto tiempo no hicieron nada?”, dijo.

En ese momento, uno de los asistentes le gritó: “repartes culpas mejor que Murillo Karam”, a lo que Noroña, visiblemente molesto, respondió:

“Esa es una majadería lo que tú dices y no te la acepto y no te lo tolero, porque Murillo Karam era el fiscal General de la República. (...) Primero,yYo no soy fiscal ¿verdad? Entonces me exiges que yo tenga respuesta a un tema que no es de mi responsabilidad. Aquí tienes muy cerca la Fiscalía General de la República y puedes ir a protestar contra Gertz Manero, que tiene en este momento la investigación".

Desde el CIDE. 31 de Marzo 2025 Publicado por Gerardo Fernández Noroña en Lunes, 31 de marzo de 2025

cehr