Layda Sansores, invisible

Nos dicen que las autoridades de Campeche se volvieron invisibles, pues no se ve que alguien opere para que sea retirado un bloqueo que ayer cumplió cuatro días. Pobladores de Nuevo Progreso tienen taponeada desde el jueves la carretera federal 180, en demanda de que la CFE regularice el servicio en la zona. Se trata de un punto nodal por el que transitan todos los días miles de camiones de carga que llevan mercancía a la península de Yucatán, por lo que la afectación económica es considerable. Por si fuera poco, ayer la Secretaría de Educación estatal decretó la suspensión de clases en el sur, ya que los maestros no pueden dirigirse a los planteles. La gobernadora Layda Sansores aplica su política de dejar pasar el tiempo para que los inconformes se desgasten, como pasó con el paro de policías del año pasado. O a menos que piense que a ella no le corresponde intervenir, lo que equivaldría al “¿Y yo por qué?” de Fox, sólo que en versión tropical.

