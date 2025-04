Si no quieren, renuncien

Y quien tras los encuentros con colectivos de personas buscadoras lanzó un mensaje más que necesario fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien pidió a funcionarios públicos que no quieran hacer su chamba en el tema de la atención a familiares de personas desaparecidas, mejor renunciar. “Pues eso es una instrucción, y al que no le guste trabajar y al que no le guste estar en estas mesas, también puede decir libremente no me gusta, ya me voy, lo digo por mis compañeros, no lo digo por ustedes”. Rodríguez escuchó en los últimos días, de parte de algunos integrantes de colectivos, quejas contra el desempeño de varios servidores públicos que participan en dependencias relacionadas con la búsqueda. En particular se han referido a las titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuridia Rodríguez Estrada. Por lo pronto, Rosa Icela ha dejado establecido un canal de comunicación con los colectivos. Algo que hacía mucha falta, nos comentan.

