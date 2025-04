Elección del Poder Judicial: ‘La gente no sabe cómo va a votar, y no quiere enterarse’: MC

La coordinadora de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega, lamenta que el proceso electoral del Poder Judicial esté marcado por la intromisión del Gobierno Federal y partidista en días recientes, actos que podrían afectar aún más la legitimidad de la elección.

“Pero para que funcione necesitamos una participación masiva y si sólo el INE hubiera podido difundir la elección, muchos hubieran quedado sin información, con una baja de participación que debilitaría el cambio que queremos”, expresó por su parte Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de la fracción de Morena, luego de calificar como un ‘triunfo’ el fallo del Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Alertó que el desconocimiento y la injerencia de partidos en este proceso puede mermar los diversos esfuerzos de difusión para que la población entienda y conozca de manera imparcial cómo será el proceso, y cómo podrá votar el día de la elección para jueces, ministros y magistrados.

“La gente no conoce el tema. No sabe cómo va a votar, y no quiere enterarse. Estoy casi segura, y valdría la pena preguntarle a los de Morena que tienen números que les indican que no va a salir la gente a participar, que van a tener que hacer un esfuerzo de movilización”, alertó la coordinadora.

Agregó que el interés del gobierno y de los diferentes partidos en promover la elección luego del fallo del Tribunal Electoral, es un acto de desesperación ante la escasa participación electoral que estiman.

