Cuelga la toga

Con la novedad de que las muestras de inconformidad con la elección de ministros, magistrados y jueces no han terminado. Ahora fue un juez federal con sede en Colima el que anunció su retiro anticipado y hasta colgó de manera simbólica su toga tras concluir una audiencia. Fue Oscar Javier Mendoza Altamirano, quien, se aprecia en un video grabado el pasado 15 de abril, se despide de la Judicatura: “El día de hoy me despido de ésta que ha sido mi vida por más de 23 años y que, reitero en congruencia con mis principios, con mis ideales, y por no poder considerar que un cargo como el de juzgador pueda ser materia de una elección popular, con mi más profundo respeto para quienes están contendiendo por ese cargo, en el caso de un servidor, siempre sostendré que el puesto de un juzgador, no puede ser votado, porque yo no tengo nada que ofrecerle a mis pretendidos votantes”. El jurista dice también que es espurio el discurso que pinta a los jueces como corruptos y señala que se retira por dignidad, antes de, efectivamente, colocar la toga en un gancho y dejar la sala de juicios orales.

