INE ‘le ha quedado a deber a la ciudadanía’ en elección judicial, advierte Loretta Ortiz

La ministra Loretta Ortiz Ahlf advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) “le ha quedado a deber a la ciudadanía” en el presente proceso electoral de renovación del Poder Judicial, pues no ha difundido ni alentado lo suficiente la participación.

En entrevista con representantes de medios de comunicación durante un volanteo en la Ciudad de México, la también aspirante a mantenerse en la nueva integración que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de septiembre, expresó su queja por la actuación que, dijo, ha tenido el INE a lo largo del inédito proceso.

“Yo tengo observaciones con lo que ha hecho el INE. Debía concentrar sus esfuerzos en difundir el proceso y en informar la fecha de la elección y la manera de votar y no ocupar tanto tiempo en formalismos. Esa es la queja. Cierran todos los caminos, que si los foros informativos no son así, que si deben de ser asado, que sí deben de tener esto, que si no pueden hacerle así, o sea, ni para pagar impuestos hay tantas dificultades”, consideró.

Elección del 1 de junio servirá para “afinar detalles” de próximos comicios judiciales

Sin embargo, Ortiz Ahlf reconoció que en esta primera elección será “prueba y ensayo”, y derivado de este proceso se afinarán los subsecuentes.

“Sí, como acaban de decir, este es el primer ejercicio, derivado de esta elección, yo creo que ya se van a afinar muchos detalles de cómo deben de ser las elecciones subsiguientes, sobre todo la que sigue que es la del 27”, consideró.

A pesar de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le dictó medidas cautelares para que bajara las publicaciones del acto que realizó el 30 de marzo en su inicio de campaña, la ministra Loretta Ortiz dijo confiar en el INE y en las instituciones; sin embargo, dijo que esperará al fallo que hagan sobre el tema las instituciones jurisdiccionales: la sala regional y luego la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También dijo confiar en que el día de la elección, el 1 de junio próximo, se desarrolle con normalidad y profesionalismo.

“Confío en las instituciones, entonces voy a confiar en el INE, acepté su resolución y ya bajé mi publicidad; no estoy contenta ni feliz como campanita pero sí acató lo que dictan las instituciones”.

Ciudadanos aún desconocen en qué consiste la reforma judicial

En torno a cómo se ha desarrollado en las calles su campaña política en busca de mantenerse como ministra de la SCJN, Ortiz reconoció que la gente aún desconoce, en torno a la elección, qué se va a elegir y qué actividades desempeñan los ministros.

“Las personas no saben si tener confianza, o por qué van a ser las elecciones (…) Todavía hace falta comunicar que va a haber elecciones en el primero de junio, pero también ¿qué hace un ministro?”.

En torno a los problemas que los ciudadanos le han planteado en sus recorridos por las calles, Loretta Ortiz mencionó que la mayoría de ellos tienen que ver con inseguridad, y pocos temas jurídicos.

“Muchos son problemas de seguridad. Yo creo que es el número uno, seguridad. El segundo tema, además de seguridad, pocos son los temas jurídicos, y he de reconocerlo. Pero me han dicho problemas, este sí es jurídico, el tema del agua, el tema de la electricidad, también”, señaló.

