Fernández Noroña se retira del Congreso Nacional del PT tras abucheos

Durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo (PT), realizado en la alcaldía Cuauhtémoc, el senador Gerardo Fernández Noroña se retiró del evento luego de que un grupo de militantes manifestara su inconformidad con su presencia y participación.

El legislador, quien actualmente preside la Cámara de Senadores, fue invitado por la dirigencia del PT, partido por el que llegó al Senado, aunque más tarde se afilió formalmente a Morena.

Lamento mucho que el @PTnacionalMX me haya invitado a su congreso nacional para agraviarme. Yo seguiré promoviendo la unidad por convicción, pero si tomó distancia del @PTnacionalMX; lo que hoy hicieron es profundamente injusto y no lo merezco. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) April 26, 2025

Durante su intervención, Fernández Noroña cuestionó públicamente algunas decisiones recientes del PT, como su postura en la votación sobre el desafuero del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, así como declaraciones de dirigentes petistas respecto a Morena.

Apoyan a Reginaldo Sandoval

Las declaraciones generaron una reacción inmediata entre algunos asistentes, quienes comenzaron a lanzar consignas en apoyo al coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, a quien Fernández Noroña también hizo referencia en su discurso. Al grito de “¡Reginaaaldo, Reginaaaldo!”, la militancia expresó su respaldo al diputado.

#ComunicadoPT



Lamentamos lo sucedido este sábado con el compañero senador Gerardo Fernández Noroña, tras las expresiones negativas de algunos compañeros hacia su persona. #PTesla4T@AlbertoAnayaGt @fernandeznorona pic.twitter.com/nhsa6EYsot — Partido del Trabajo México (@PTnacionalMX) April 27, 2025

En respuesta a los abucheos y a las críticas expresadas durante el evento, el senador decidió concluir su participación. “Larga vida al Partido del Trabajo. Toda la unidad con el PT, pero no voy a convalidar ninguna política de centralismo. Si mi presencia aquí no es bienvenida, me retiro del Congreso”, señaló antes de salir del recinto.

Algunos militantes calificaron a Fernández Noroña como “malagradecido”, argumentando que fue impulsado por el PT para llegar al Senado, lo cual generó aún más tensión en el encuentro. Mientras se retiraba, parte del público le pidió que “aguantara la crítica” y lo despidió con gritos como “¡No le saque!”.

Por su parte, el Partido del Trabajo emitió un comunicado, en el cual indicó: “Lamentamos lo sucedido este sábado con el compañero senador Gerardo Fernández Noroña, tras las expresiones negativas de algunos compañeros hacia su persona”.

FBPT