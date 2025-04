Representa Rosa Icela Rodríguez a México en funeral del Papa Francisco

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, arribó a El Vaticano en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobierno de México, para los funerales del Papa Francisco.

Fue apenas el pasado martes cuando la titular del ejecutivo federal informó que no asistiría al funeral del Santo Padre, pero en su lugar enviaría la secretaria de Gobernación, sin detallar los motivos por los cuales no acudiría personalmente a la ciudad de Roma.

En su arribo a la Santa Sede, Rodríguez Velázquez llegó acompañada por la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la secretaría, Clara Luz Flores, y del embajador de México en El Vaticano, Bernardo Barranco Chavarría.

La funcionaria federal compartió, a través de sus cuentas en redes sociales, un mensaje en donde expresó las condolencias de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Después del último adiós al Papa Francisco, a nombre del pueblo y gobierno de México, en la Puerta de la Plegaria de la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano”, escribió.

El jueves, previo a viajar a Roma, Rosa Icela Rodríguez compartió en entrevista con representantes de distintos medios de comunicación, el mensaje que envía el Estado Mexicano al Vaticano.

“Nosotros consideramos a Francisco una gran figura política, muy cercana al pueblo mexicano. Un Papa excepcional, fuera de serie. Un líder social con una filosofía muy cercana a los pobres, a los marginados, a los migrantes. Nos pesa su partida”, argumentó.

VIDEO INÉDITO. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el miércoles, durante la conferencia matutina, un video inédito del Papa Francisco dedicado para todos los católicos de México y dijo que, aunque pensó mucho para compartirlo, al ver el final del material visual le pareció “hermoso”.

La mandataria señaló que desconocía la existencia del libro de condolencias del Papa Francisco, mismo que colocó la Nunciatura Apostólica de México, la cual informó sobre la apertura de este documento al que tendrán acceso las autoridades civiles, embajadas y también organismos internacionales.

Sin embargo, al ser cuestionada de si participaría en dejar algún mensaje en el libro, que estará disponible en la sede del organismo, en la colonia Guadalupe Inn de la Ciudad de México, la mandataria cuestionó: “¿En dónde está expuesto?”, para luego presentar el video que, dijo, “es inédito” y “me lo compartieron”.

En el clip, el Papa habla de la virgen de Guadalupe y señala: “A mí me dijeron que todos los mexicanos son guadalupanos, hasta los que no son católicos”; en las imágenes se observa al religioso, recién fallecido, conversar con quien presuntamente hacía la grabación de no más de 40 segundos y en el que el Papa envía un mensaje de unidad al pueblo de México, con el que tenía un fuerte vínculo.

Con voz pausada y un tono reflexivo, el líder de la Iglesia Católica destacó el profundo vínculo espiritual que los mexicanos tienen con la Virgen. “Los mexicanos tienen una gran suerte, la señora, La Guadalupana, la madre del dios por el que se vive, no lo olviden, recuerden a ella”, expresó.

“Dos veces viajé a México, una vez como papa y otra vez antes en el Congreso. Y cuando estuve como papa, las cosas que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando a La Guadalupana. Y se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta”, narró el papa Francisco sobre su visita a nuestro país.

Hasta el momento se desconoce quién fue la persona que hizo llegar el video a Sheinbaum así como la fecha exacta de la grabación. Sin embargo, la pieza ya se considera un testimonio valioso del afecto que el papa Francisco tuvo hacia México y su gente.

El funeral del papa Francisco, este día, generará repercusiones a nivel mundial por congregar a los representantes de las altas esferas de la política a nivel global. En la lista de los líderes mundiales que estarán presentes para despedir al papa Francisco se destacan el presidente de Argentina, Javier Milei, de donde era oriundo; el de Estados Unidos, Donald Trump; el de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; el de Francia, Emmanuel Macron, y el de Ucrania, Volódimir Zelenski.