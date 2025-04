CSP critica a “paladín de la democracia”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al expresidente priista Ernesto Zedillo, a quien señaló de ser buscado por la oposición como su vocero y por haberse convertido en el “paladín de la democracia”.

El señalamiento se da en respuesta a las declaraciones que hizo el exmandatario en contra de la elección judicial que se realizará el próximo 1 de junio, asegurando que en México se “murió” la democracia y con el plan se busca destruir al Poder Judicial.

El Dato: En su sexenio, Ernesto Zedillo promovió las reformas de 1994 y 1996 para el Poder Judicial, que incluyeron reducción de 26 a 11 ministros y la renovación de toda la Corte.

La mandataria comentó, durante su conferencia de prensa de este lunes, que hoy la oposición no concibe que ya no recibe el mismo nivel de atención, no sólo del partido en el poder y del Gobierno, sino tampoco por parte de la población mexicana y es por eso que ahora buscan nuevos “voceros”, como a Zedillo Ponce de León.

“Por eso digo ‘los dirigentes del PRIAN’, para ser muy claros; intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder, que no pueden entender que no es posible que ya no les hagamos caso, o que el pueblo de México no les haga caso, porque estuvieron como consentidos, con mucho dinero durante muchos años; comentócratas, de los medios… Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca… entonces, ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México”, dijo.

Al mencionar que una de las principales acusaciones de los opositores es acusarla de autoritaria, la mandataria recordó los crímenes de Estado cometidos durante el sexenio del priista, como las masacres de Acteal, de El Charco, El Bosque y de Aguas Blancas; además de la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa); también la privatización de los ferrocarriles, incluso una nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aquella época.

“¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión, a modo, de una nueva Corte, impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte; ministro, porque eran hombres, de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona presidenta de la Corte? ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice Labastida, de que “él entregó al PAN, a petición del gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de México”? ¿O qué, eso no es autoritarismo, eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia”, señaló.

Además, cuestionó el papel que se le quiere dar al exmandatario, cuando él lleva varios años fuera de México, hecho por el cual consideró contradictorias sus críticas a los acontecimientos en el país.

Sheinbaum arremetió contra sus opositores por rechazar la nueva forma de componer al Poder Judicial, pues dijo que para ellos la democracia “es la de unos cuantos” y se niegan a reconocer a la población como sabia y con la capacidad de elegir a ministros.

“Entonces, están buscando un vocero. Imagínense: Zedillo como vocero. Es más, ¿dónde vive Zedillo? Hace muchos años que no vive en México; digo por ser expresidente, porque, bueno, como decimos, hay muchos mexicanos que no viven en México, pero él tomó la decisión de ya no vivir en nuestro país, como muchos otros expresidentes. Entonces, es muy contradictoria”, recalcó.

...Y amagan con audios que lo ligan con narco





César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e hijo del fallecido general de División del Ejército, Jesús Gutiérrez Rebollo, anunció que publicará audios que presuntamente involucran a la familia del expresidente Ernesto Zedillo con el narcotráfico.

Luego de que circularan diversos cuestionamientos respecto a la probidad de candidatos al Poder Judicial, entre ellos la de Gutiérrez Priego, por ser hijo de quien fuera conocido como “El Zar Antidrogas”, figura clave en la lucha contra el narcotráfico en México durante los años 90, y vinculado con el narcotráfico, el candidato a ministro reaccionó a través de sus redes sociales.

“Voy a hacer público el último regalo que me dio mi padre: los casettes de grabación en donde (Nilda Patricia Velasco), la esposa del (entonces) presidente de la República (Ernesto Zedillo) sostiene conversaciones con narcotraficantes, este material es inédito y fue grabado en 1996”, advirtió.

Esto, tras considerar que los “ataques y difamaciones” en su contra tienen una conexión con el retorno a la escena pública del exmandatario Ernesto Zedillo, para referirse a la elección judicial del próximo 1 de junio, al considerar que es el fin de la democracia y el inicio de una tiranía en México.

El Tip: César Gutiérrez, abogado con experiencia en derecho penal, y penal militar, aspira a ser ministro de la Corte

“No es gratuito que estos ataques, mentiras y difamaciones contra mi persona se multipliquen al mismo tiempo que Ernesto Zedillo regresa al escenario público, el mensaje es más que claro” aseguró.

El candidato a ministro también relató que a los 20 años fue víctima de secuestro y tortura, junto con su familia, para declarar en contra de su padre.

Añadió que el chofer de su padre, el desaparecido general Gutiérrez Rebollo, también habría sido presionado mediante la privación ilegal de sus hijos.

César Gutiérrez Priego agregó que en los próximos días hará públicos dichos audios.

El hijo de Gutiérrez Rebollo ha sido blanco de señalamientos por las acusaciones de ligas de su padre con el narco.