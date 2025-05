Claudia Sheinbaum inaugura universidad en Lago de Texcoco con más de mil alumnos beneficiados

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el corte del listón inaugural de la sede educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García que beneficia a mil 144 estudiantes: 635 en la licenciatura en Medicina integral y salud comunitaria; 460 en ingeniería civil y 49 en Ingeniería electromecánica.

“Inaugurar una universidad pública es un motivo de festejo, de fiesta en nuestro país, decía Nelson Mandela: ‘la educación es el arma más poderosa de los pueblos’. Y para nosotros la educación pública no solo es esencia de la transformación, sino también es la defensa de los derechos del pueblo de México. Durante todo el periodo neoliberal uno de los objetivos, además del proceso de privatización de las empresas, de hacer deudas privadas deudas públicas, de abonar al pueblo de México y dedicar el gobierno a mirar a unos cuantos, además de todo eso, uno de sus objetivos era privatizar todo lo público con la idea de que lo público nunca iba a ser bueno para el pueblo y así privatizaron las empresas públicas, privatizaron los servicios de salud y dejaron de invertir en la educación pública”, puntualizó.

Por ello destacó que desde el 2018 uno de los elementos centrales de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México fue revertir este proceso de privatización de los derechos del pueblo de México, por lo que la meta es crear más de 300 mil nuevos espacios para jóvenes en Educación Superior.

“La educación no es un privilegio. Desde Morelos, desde los Sentimientos de la Nación es una demanda de nuestro pueblo. La educación es un derecho del pueblo de México y está establecido en el tercero constitucional y a partir de entonces comenzó a basificarse a los profesores de educación básica y a partir del 2018 se construyó esta institución: la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García que muchos han querido minimizar, pero es una educación de calidad, es de las mejores educaciones en nuestro país, lo que pasa es que sirve a aquellos que no tenían acceso a la educación y eso no lo pueden reconocer todos aquellos que defendieron el periodo neoliberal”, agregó.

A 19 años de la represión en San Salvador Atenco, recordó que en el Lago de Texcoco se iba a construir un aeropuerto por encima de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; sin embargo, con la Cuarta Transformación y la decisión del pueblo se detuvo la obra como reconocimiento al derecho a la tierra y al medio ambiente.

“Llegó la Cuarta Transformación y dijo: ¡No! los derechos del pueblo de México y el derecho a la tierra es uno y el derecho al medio ambiente es uno y aquí hay un lago, hay reconocimiento de la vocación de la tierra y el aeropuerto se hace en Santa Lucía. Hoy es un aeropuerto que funciona, que está creciendo, que se hizo en dos años con la mitad de precio y aquí es el reconocimiento de la tierra, de los derechos territoriales del pueblo del Estado de México y del pueblo de México”, aseveró.

am