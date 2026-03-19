López Rabadán envía al Ejecutivo y Judicial acuerdo para renovar consejerías del INE

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, firmó y envió a los poderes Ejecutivo y Judicial el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados que establece las reglas para elegir a tres nuevos consejeras o consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Es un acuerdo importantísimo; necesitamos autoridades electorales imparciales, institucionales y que privilegien la democracia”, señaló en un videomensaje.
El acuerdo remitido a la Presidenta de la República a través de la Secretaría de Gobernación y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue aprobado hoy por 408 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones.
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En él se establece que la convocatoria deberá tener la máxima difusión a partir de su publicación y los aspirantes a integrar el Consejo General del INE deberán registrarse entre el 23 y el 27 de marzo.
Asimismo, se acordó que entre el 30 de marzo y el 17 de abril se llevará a cabo la evaluación de los aspirantes, de donde saldrán las listas que el Consejo Técnico de Evaluación deberá remitir a la Junta de Coordinación Política (Jucupo) para impulsar la construcción de los acuerdos y proceder a su elección.
“A más tardar el 22 de abril de 2026, una vez realizada la votación correspondiente en el órgano de gobierno, la Junta de Coordinación Política notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el acuerdo que contendrá el instrumento correspondiente para que el Pleno de la Cámara de Diputados lleve a cabo la votación y la elección”, se señala en el acuerdo.
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MSL