López Rabadán envía al Ejecutivo y Judicial acuerdo para renovar consejerías del INE

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, firmó y envió a los poderes Ejecutivo y Judicial el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados que establece las reglas para elegir a tres nuevos consejeras o consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es un acuerdo importantísimo; necesitamos autoridades electorales imparciales, institucionales y que privilegien la democracia”, señaló en un videomensaje.

El acuerdo remitido a la Presidenta de la República a través de la Secretaría de Gobernación y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue aprobado hoy por 408 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones.

#ÚltimaHora | El Pleno aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria para la elección de tres personas que ocuparán las consejerías electorales del consejo general del Instituto Nacional Electoral. pic.twitter.com/AXilR6patL — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 19, 2026

En él se establece que la convocatoria deberá tener la máxima difusión a partir de su publicación y los aspirantes a integrar el Consejo General del INE deberán registrarse entre el 23 y el 27 de marzo.

Asimismo, se acordó que entre el 30 de marzo y el 17 de abril se llevará a cabo la evaluación de los aspirantes, de donde saldrán las listas que el Consejo Técnico de Evaluación deberá remitir a la Junta de Coordinación Política (Jucupo) para impulsar la construcción de los acuerdos y proceder a su elección.

“A más tardar el 22 de abril de 2026, una vez realizada la votación correspondiente en el órgano de gobierno, la Junta de Coordinación Política notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el acuerdo que contendrá el instrumento correspondiente para que el Pleno de la Cámara de Diputados lleve a cabo la votación y la elección”, se señala en el acuerdo.

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MSL