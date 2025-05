Gobierno federal lanza plan para proteger industria nacional

Con la meta de que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca en al menos siete décimas y se incremente la oferta laboral en México, el Gobierno Federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una serie de acciones para fortalecer la industria nacional, que incluye sanciones e incluso inhabilitaciones a importadores por incurrir en evasiones, simulaciones y engaños ante las autoridades nacionales, lo cual también llevará a la cancelación de agencias aduanales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que su gobierno no va a esperar a que se definan las decisiones que tomará Estados Unidos y que tienen impacto en el país.

“No es que nosotros estamos esperando a ver qué va a pasar en la economía de los Estados Unidos y estamos cruzados de brazos a ver qué va a pasar. No, hay un trabajo permanente de todo el gabinete y particularmente el gabinete económico para fortalecer la economía nacional y que no solamente haya crecimiento, porque el crecimiento del PIB es una variable, a nosotros nos interesan las variables que tienen que ver con el bienestar de las y los mexicanos”, dijo durante su conferencia de prensa.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, puntualizó los cuatro ejes en los que ya se trabaja para proteger la industria nacional y por lo tanto, los empleos.

Marcelo Ebrard estuvo en la Mañanera de Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

El primero es en torno a la industria acerera, dentro de la cual se encuentra el Registro para Importadores de Productos Siderúrgicos, el cual se ordenó revisar uno a uno de los dos mil 233 que se tienen actualmente. Derivado de ello, se encontró que mil 62 molinos de importadores tienen irregularidades como la simulación de procesos productivos o ni siquiera existen, por lo que se cancelará su registro para impedir que continuen exportando.

Como parte de esta revisión, el secretario precisó que actualmente hay personal abocado a la inspección en seis países de los cuales se negó a precisar el nombre para no dificultar sus operaciones. No obstante, adelantó que China y Estados Unidos se encuentran dentro de dicha revisión.

El beneficio será evitar que comercializadoras usen registros apocrifos y también se reducirá la evasión arancelaria y se fortalecerá el comercio para evitar la triangulación del acero; a la vez, esto permitirá un comercio más justo en el país.

“De esta manera, aseguramos que el acero que entra a México cuente con todos los requisitos de la ley, garantizando un comercio justo que aumente la competitividad de nuestra industria, proteger a la industria nacional del acero, salvaguardar los empleos y fomentar la inversión productiva son prioridades del Gobierno de México”, dijo.

El segundo eje se enfoca en la industria textil, recordó que en diciembre se publcó el decreto para aplicar aranceles de 35 por ciento a 138 fracciones, tras lo cual se la SE revisó el programa IMEX que beneficia a importadores para producir y exportar; sin embargo, se encontró que ocho empresas, cinco de la industria textil y tres de calzado, engañaron al gobierno para importar y vender dentro del país sin pagar el impuesto requerido, alcanzando operaciones por 24 mil millones de pesos.

A éstas, se les congelaron las cuentas y se solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de delitos federales como evasión fiscal, provocar la pérdida de empleo, entre otros. A causa de esto, también se procederá con la cancelación de cinco agencias aduanales involucradas en estas operaciones ilícitas por parte de los importadores.

Derivado de esto, el 14 de mayo se convocará a una reunión entre productores mexicanos con más de 200 empresas que demandan textiles en el país que requieren los insumos para producir.

Como parte del reforzamiento a esta industria se anunció una tercera acción que es el ajuste a los precios de referencia, ya que se han encontrado algunos importadores que declaran que el costo de sus artículos es menor al real para pagar menos impuestos, por lo cual ahora se contará con un referente para establecer los valores mínimos aceptados.

Para ello se establecieron fechas en las que se realizarán los ajustes: muebles y aparatos alumbrados será el 12 de mayo; juguetes, juegos y guitarras, el 26 de mayo; artículos para el registro de deporte, 16 de junio, y papel y cartón el 16 de julio.

Como cuarto eje, recordó el lanzamiento de la campaña Hecha en México, que será en junio de 2025, para promover el orgullo de lo fabricado en el país.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) contribuirá con este plan, por medio de una garantía de incrementar el contenido nacional en insumos y materiales, en cuanto a 3 bloques: proyectos de construcción de las subestaciones, proyectos de transmisión y los de generación

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, precisó que con esto se estima un crecimiento anual del PIB en 0.7 puntos porcentuales, así como la creación de 700 mil empleos adicionales cada año, pero sobre todo un aumento sostenido en la producción automotriz y la consolidación del sector como motor de crecimiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR