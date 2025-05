Trump asegura que Sheinbaum le teme a cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó su propuesta de enviar a tropas de su país hacia México para ayudar a frenar el tráfico ilegal de drogas porque le tiene miedo a los cárteles de la droga.

Trump confirmó a los periodistas que viajaban con él en el avión presidencial que, recientemente, le propuso a Sheinbaum permitir la entrada de soldados estadounidenses a México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

“Si México requiriera respaldo frente a los cárteles, para nosotros sería un privilegio acudir y colaborar. Así se lo planteé. Para mí sería un privilegio intervenir”, afirmó el magnate.

TE RECOMENDAMOS: Acusan a edil de Teuchitlán de ligas con narco

Sin embargo, arremetió contra la mandataria por rechazar su idea: “Ella tiene tanto miedo de los cárteles que no puede caminar, así que se sabe que ésa es la razón. Y creo que es una mujer encantadora. La Presidenta de México es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.

El magnate también advirtió que estas organizaciones criminales mexicanas están “intentando desestabilizar” a EU mediante el tráfico de drogas y personas.

“Son individuos despiadados que han causado numerosas muertes y han acumulado grandes ganancias con la venta de drogas”, señaló.

El sábado, la Presidenta Sheinbaum confirmó la propuesta hecha por Trump, y dejó claro que la había rechazado argumentando que “el territorio es inviolable” y “la soberanía no se vende”.

“¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del Ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”, expresó.