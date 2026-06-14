INE vigilará el origen y destino de los recursos de nuevos partidos políticos

El Instituto Nacional Electoral informó que las organizaciones interesadas en obtener registro como Partido Político Nacional deberán acreditar no solo respaldo ciudadano, asambleas y estructura interna, sino también el origen y destino de los recursos utilizados durante el procedimiento.

La autoridad electoral señaló que, desde la notificación formal de intención, cada agrupación adquiere obligaciones específicas sobre el manejo del dinero destinado a sus actividades. Entre ellas se encuentra el reporte periódico de los ingresos y gastos aplicados en asambleas, afiliaciones y otras tareas vinculadas con la constitución partidista.

De acuerdo con información, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización revisarán que la información financiera cumpla con los requisitos de la legislación electoral. También deberán verificar que los recursos reportados correspondan con las actividades realizadas por cada organización.

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Este proceso formará parte de la evaluación integral que el Instituto Nacional Electoral aplicará antes de resolver las solicitudes de registro. La revisión económica tendrá el mismo nivel de relevancia que la certificación de asambleas y el análisis de afiliaciones.

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🗳️ Cada 6 años, organizaciones ciudadanas buscan su registro ante el #INE.



Este junio concluye el plazo para demostrar su apoyo real con asambleas y el 0.26% del padrón electoral.



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Para el INE, la fiscalización permite conocer la procedencia del dinero utilizado por las agrupaciones y refuerza los mecanismos de rendición de cuentas durante la creación de nuevos partidos nacionales.

Bajo criterios uniformes y procedimientos ya establecidos, el organismo electoral revisará el cumplimiento de las obligaciones financieras con el objetivo de garantizar condiciones de equidad, legalidad y transparencia en el proceso.

Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas

En días pasados se publicó el decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación en que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

Esta modificación crea una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por tres consejeras o consejeros del Instituto Nacional Electoral con duración de tres años en el cargo y presidencia rotativa designada anualmente.

Dicha Comisión tendrá por objeto recibir de los partidos políticos o de quienes aspiren a una candidatura independiente los listados de personas que pretendan postular a un cargo de elección popular, federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral.

#BoletínINE 📄 | La fiscalización también forma parte del proceso para constituir nuevos Partidos Políticos Nacionales.



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