Destaca Claudia Sheinbaum cifra más baja de homicidios en 15 años

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México alcanzó la cifra más baja de homicidios cometidos en un sólo día, dentro de los últimos 15 años.

Esta mañana, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que este 13 de agosto se registraron 20 asesinatos en todo el país, lo cual no sólo es el indicador más bajo en lo que va del sexenio, sino que también del que se tiene registro. Además, puntualizó que se ubica por debajo del promedio diario mensual, que actualmente es de 32.5.

El 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en el país, el nivel diario más bajo de la presente administración y desde que se tiene registro, además de ubicarse por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 homicidios.



En 21 entidades no se reportaron… pic.twitter.com/pKVO9niu0t — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 14, 2026

Al comentarlo durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria mencionó que esto es resultado de la estrategia de seguridad, sobre la que el trabajo debe de mantenerse, dijo.

“Es la cifra más baja en por lo menos 15 años en 1 día. Y es una estrategia que le hemos explicado aquí muchas veces. Una estrategia que tiene que seguirse trabajando todos los días”, declaró.

A propósito del contexto de seguridad del país, también adelantó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asistirá a la 40a Conferencia Internacional para el Control de Drogas, convocada por la DEA, en la que buscará la exposición de los resultados que ha tenido México con su plan de combate a la violencia y la garantía de paz para la población.

Explicó que, en inicio, se decidió que su gobierno no asistiría a causa de los roces que se han mantenido con la agencia estadounidense; sin embargo, consultó el tema con el Gabinete de Seguridad, donde la mayoría de los secretarios consideraron que sería adecuado aprovechar la oportunidad para hablar de lo que México ha conseguido estos años y que el mundo lo supiera.

“De principio habíamos dicho que no, que pues porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México sobre todo en los años recientes. Y después les pregunté a todos en el gabinete… Omar me dijo: ‘Lo que usted me diga y yo voy a hacerlo’. Y todos por unanimidad votaron que fuera. Porque dijeron: Es mejor que el mundo sepa lo que se está haciendo en México y que se está haciendo bien y que la estrategia está dando resultados. Porque si no lo que se conoce es la noticia falsa de que no sé qué, es la noticia falsa de allá, es la noticia falsa de allá”, dijo.

También se hablará de que la relación con el gobierno de Donald Trump es de coordinación, mas no subordinación, lo cual, aseguró, ha dado mejores resultados que en cualquier otro país.

“Entonces dije: ‘Bueno, pues vamos a ser democráticos, que vaya Omar a mostrar los resultados de México a esa reunión’. Más allá de que sea la DEA, porque van a estar presente secretarios de seguridad de todo el mundo, entonces queremos que se conozca lo que está haciendo México y cómo nuestra relación de defensa de la soberanía, de coordinación sin subordinación con Estados Unidos está dando mucho más resultados que muchos lugares del mundo”, declaró.

Al ahondar en la exposición sobre la interacción con la administración estadounidense, comentó que hay una relación de respeto con Donald Trump, pero eso no quiere decir que no se confronten las diferencias que emergen con dependencias o agencias de aquel país.

“Y la mejor forma de relacionarse es no achicarse. ¿Por qué vamos a bajar la cabeza? ¿Por qué nos vamos a arrodillar? ¿Por qué vamos a tener miedo? No. Somos un país grandioso. Y estamos dando resultados y la gente está contenta. Entonces, vamos a seguir y seguir buscando una buena relación. Pero también mencionando cuando quieren que hagamos cosas que consideramos que no son correctas”, dijo.

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FGR