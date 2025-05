Ya se apuntan Camino y Castro, por silla del Senado

Una vez terminado el primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI legislatura, las piezas en el ajedrez legislativo se empiezan a mover, en especial para definir quién ocupará la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

A pesar de que aún hay tiempo, la decisión deberá tomarse en agosto. Con la mira del arranque del próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, las senadoras morenistas Verónica Camino Farjat e Imelda Castro Castro tienen en mente participar en la contienda.

El Dato: La ley establece que la Mesa Directiva del Senado se integra con un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios electos por mayoría absoluta de los presentes.

Camino Farjat, quien se ha desempeñado como secretaria de la Mesa Directiva del Senado en los últimos seis años, dijo a La Razón que ocupar este cargo le ha abierto “la oportunidad por conocimiento, pero también podría ser por confianza”. Y expresó sin matices: “Por supuesto que estoy en la carrera”.

Reconoció que hay otras senadoras de Morena “que también quieren, entonces, es cuestión de ponernos de acuerdo, y que las cosas vayan caminando”.

Además, aseguró que no le disgusta la idea de presidir la Cámara alta: “¡Claro que no!, si yo he dicho que sí quiero. Pero, el momento en que yo quiera, pues también depende del apoyo que tenga de mis compañeros. Hay tres oportunidades para las mujeres durante estas dos legislaturas que abarca el Senado”.

Verónica Camino Farjat e Imelda Castro Castro, senadoras de la República ı Foto: La Razón

Añadió que, como parte de su experiencia, en los últimos años ha formado parte de una organización internacional que le permite sentarse con legisladores de otros países, toda vez que el Senado es el encargado de tomar decisiones en materia de política internacional.

“Yo soy parte de la Mesa Directiva, tengo una representación del Senado, pero la máxima representación ante los otros poderes, es la Presidencia. Entonces, es algo padre, sí es algo que quisiera, pero también entiendo que hay otros momentos y contextos, y por eso yo me ciño a la oportunidad que mi bancada me dé en el momento que ellos consideren pertinente”, comentó.

Precisó que hasta el momento sólo Imelda Castro Castro, de Sinaloa, y ella, han levantado la mano, pero insistió en que “yo me atengo a lo que mi grupo parlamentario comente, y a los acuerdos que se tomen”.

En tanto, la senadora Imelda Castro dijo a este medio que, si bien aún es temprano para las definiciones, las dos veces que ha ocupado la vicepresidencia del Senado también la sitúan en la carrera por la Mesa Directiva.

“He sido dos veces vicepresidenta del Senado y, por tanto, tendría la experiencia y la posibilidad de ser la próxima presidenta, además de que toca al género mujer; sin embargo, soy muy respetuosa de los tiempos, de las formas, y hay otras compañeras que probablemente también aspiran. Entonces vamos a esperar el momento”, recalcó.

Aseveró que en este momento están pendientes uno o dos periodos extraordinarios en el Congreso, uno probablemente a finales de mayo y otro a finales de junio, para ver los temas de telecomunicaciones y de desapariciones forzadas, sobre los cuales aún se realizarán parlamentos abiertos para concretar las modificaciones legales correspondientes.